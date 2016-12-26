Sanchez İlkay Gündoğan'ı tanımadı

Premier Lig'de oynanan Manchester City-Arsenal mücadelesi öncesi soyunma odası tünelinde ev sahibi ekibin kalecisi Claudio Bravo ile Alexis Sanchez arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Bilindiği gibi Manchester City, sakatlanarak uzun süre takımdan uzak kalacak İlkay Gündoğan için sahaya İlkay yazılı tişörtlerle çıkmıştı.
İşte Arsenal'in Şilili oyuncusu Alexis Sanchez ile Claudio Bravo arasında yaşanan ve Şili'de yayın yapan bir televizyon kanalının ortaya çıkardığı İlkay Gündoğan diyaloğu:
- Alexis Sanchez: Ne oldu, bu kim?
- Claudio Bravo: Dizinden kötü bir sakatlık geçirdi.
- Alexis Sanchez: 8 numara kim?
- Claudio Bravo: Gündoğan.
- Alexis Sanchez: Genç bir oyuncu mu?
- Claudio Bravo: Hayır, Almanya Milli Takımı'nda oynuyor.
- Alexis Sanchez: Haha, hiçbir şey bilmiyorum.
Sanchez'in İlkay'ı tanımaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
(Yeni Şafak)