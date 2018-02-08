Sancar bursu almaya hak kazandı! ‘DNA’yı araştıracak

Değer böylece, ABD’de Aziz Sancar ile birlikte kanserin yanı sıra DNA hasarları ve onarımı üzerine çalışmalar yapacak. Aziz Sancar, Nazlı Değer'in bu dönemde araştırma laboratuvarında çalışacak tek kadın araştırmacı olacağını söyledi.

Genç genetik bilimci, ABD’de Aziz Sancar ile DNA’yı araştıracak. Bilkent Üniversitesi’nde kanser üzerine araştırmalar yapan Nazlı Değer, Türkiye'de Fulbright Eğitim Komisyonu’ndan Aziz Sancar bursu almaya hak kazandı. Değer, ABD'deki Kuzey Karolina Üniversitesi’nde Aziz Sancar ile kanserin yanı sıra DNA hasarları ve onarımı üzerine araştırmalar yapacak. Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, "Nazlı ile DNA onarımı ve kanseri tedavi etmek için bu onarımın nasıl yapılabileceği üzerine çalışacağız, doktora programında 4 yıl bir araya geleceğiz” dedi. Nazlı Değer ise, ”Bursu iyi şekilde değerlendirmek ve döndüğümde Türkiye'ye faydalı olmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

TEK KADIN ARAŞTIRMACI

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Nazlı Değer'in özgeçmişinin Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından kendisine gönderildiğini ve genç bilimciyi bu bilgilere göre seçtiğini anlattı. Kızların eğitiminin kendisi için çok önemli olduğuna işaret eden Sancar, bu konuda elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını belirtti. Sancar, halihazırda laboratuvarda Ankara, İzmir, Eskişehir, Azerbaycan ve Doğu Türkistan'dan 5 erkek Türk araştırmacı bulunduğunu aktararak, Nazlı Değer'in bu dönemde araştırma laboratuvarında çalışacak tek kadın araştırmacı olacağını söyledi.

Fulbright'ın Türkiye'de 60 yıldır burslar üzerine faaliyet yürüttüğünü hatırlatan Sancar, "Nobel ödülü almamın ardından Komisyon, bu burslardan birini benim yanımda çalışacak bir öğrenciye vereceklerini söylediler. Ben de ‘olur” dedim. Onlar orada 5-6 aylık bir sürede önce kendileri seçim yapıyor. Seçilen öğrencilerin özgeçmişlerini bana gönderdiler. Ben bu özgeçmişleri inceledim. Ona göre karar verdim. Nazlı ile DNA onarımı ve kanseri tedavi etmek için bu onarımın nasıl yapılabileceği üzerine çalışacağız. Nazlı ile 4 yıl doktora programında bir araya geleceğiz" diye konuştu. Sancar, ABD'deki üniversitesi ile Fulbright'ın bir anlaşma yaptığını ve her yıl araştırma laboratuvarına bir öğrencinin burslu geleceğini söyledi.

BURS VERİLİRKEN BİRÇOK KRİTERE BAKILIYOR

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işık Yuluğ, Nazlı Değer'in başarılı bir lisans öğrencisi olduğunu, mezuniyetinin ardından üniversiteye yüksek lisans öğrencisi olarak kabul edildiğini açıkladı. Yuluğ, Değer'in zaman zaman sabah başlayıp gece yarısına kadar çalıştığını belirterek, "Bir bilim insanında olması gereken uzun saatler çalışabilme özelliğine sahip bir öğrenci" diye konuştu. Sancar'ın kız öğrencilerin eğitimine birçok farklı kampanya ile destek verdiğinin altını çizen Yuluğ, öğrencilerinin başarı bursu kazanmasının ve Sancar'ın laboratuvarında eğitim görecek olmasının kendileri için de gurur verici olduğunu söyledi. Yuluğ, başarı bursu verilirken, öğrencinin akademik başarısına, stajlarda gösterdiği disiplin ve başarıya, yazdığı raporların düzgünlüğüne, bilimsel ifade yeteneğine, İngilizce bilgisinin iyi düzeyde olmasına ve birlikte çalıştığı hocalarının referanslarına bakıldığını bildirdi.

Nazlı Değer ise, Fulbright Eğitim Komisyonu’nca sağlanan bursa başvurduktan sonra mülakat sürecini geçtiğini ve Sancar'ın bulunduğu Kuzey Karolina Üniversitesi’nde doktora yapmaya hak kazandığını dile getirdi. Halen Bilkent Üniversitesi’nde Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam eden ve kanser üzerine araştırmalar yapan Türk bilim insanı Değer, ağustos ayında ABD'deki Kuzey Karolina Üniversitesi’nde, Aziz Sancar ile DNA hasarları ve onarımı üzerine çalışacağını belirtti. Doktora bursunu kazandığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Değer, "Bursu iyi şekilde değerlendirmek ve döndüğümde Türkiye'ye faydalı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Değer, bursu kazandıktan sonra Sancar ile e-posta yoluyla iletişim kurduğunu belirterek, Nobel ödüllü bilim insanının kendisini Kuzey Karolina Üniversitesi’ne kabul edildiği için tebrik ettiğini aktardı.