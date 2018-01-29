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Sancaktepe'de sahte ilaç operasyonu

Sancaktepe'de sahte ilaç ve kahve üretimi yapıldığı ihbarını değerlendiren polis, binlerce paket sahte ilaç ve kahve ele geçirdi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 22:10
Sancaktepe'de sahte ilaç operasyonu

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Sancaktepe Yadigar Sokak üzerindeki Otomer sitesi içerisinde sahte ilaç ve kahve üretildiğine dair ihbar geldi.

İhbarı değerlendiren Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adreslere baskın düzenledi. Operasyonda sağlık müdürlüğüne bağlı ekipler de hazır bulundu.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskında sitede iki ayrı dükkan içerisinde ünlü markalara ait isimlerlekahve ve sahte ilaç paketlendiği tespit edildi. İmalathanede bulunan yaklaşık 5 bin paket sahte ilaç ve 7 bin paket kahveye el konulurken, konuyla ilgili 14 kişi gözaltına alındı. 

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, kaçak imalathanede markaları kullanılan ilaç ve kahve firması yetkililerinin de davacı ve şikayetçi olduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 22:10
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