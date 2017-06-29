Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sancaktepe’de fabrika yangını

Sancaktepe’de 5 katlı makine fabrikasının en üst katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

29 Haziran 2017 Perşembe 09:56
Sancaktepe’de fabrika yangını

Olay, saat 05.30 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi Kalender Sokağı’nda bulunan 5 katlı makine fabrikasında meydana geldi. İddialara göre fabrikanın en üst katında bulunan boya yapılan bölümünde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katı sararak yoğun duman tabakası oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınabildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 09:56
  1. Sancaktepe
  2. Yangın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    New York'ta korkutan yangın
    1. New York'ta korkutan yangın
    2. Ekonomik güven endeksi azaldı
    3. Diyarbakır'da TOMA'ya saldırı
    4. Başkan Kocamaz’dan Vali Çakacak’a veda..
    5. Evinde ölü bulunan Astsubay’ın acı..
    6. ''Katar'ın Filistin davasına verdiği..
    7. Bu yolu 1 saat 11 dakikadan önce geçen..
    8. Mamak Kültür Merkezi’nde eğitimler..
    9. Koyunların çobansız dönmesi acı..
    10. Köşk Belediyesi yeni binasına kavuştu
    11. Yırtıcı hayvanların meyveli ve etli..
    12. Uyuşturucuyla gönüllü mücadele..
    13. Otomotiv devi 400 bin aracını geri..
    14. Bakan Kılıç'tan genç atletlere tebrik
    15. Guterres'ten Suriye açıklaması
    16. Suudi prensi saraya kapattılar
    17. Samsung, ABD'de 380 milyon dolarlık..
    18. Marmaris'te ahşap gulet yandı
    19. Arizona'da OHAL ilan edildi
    20. Kuyuya düşen 2 yaban domuzu..
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...