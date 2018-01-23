Sancaktepe'de 33 bin çocuk teste girecek

Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Stadı ile birlikte açılan Sporcu Performans Laboratuvarı'nın açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Hamza Yerlikaya, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ile ilçe kaykamamı, siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

ÖLÇMEDİĞİNİZ BER ŞEYİ YÖNETEMEZSİNİZ

15 Temmuz Stadı ve Sporcu Performans Laboratuvarı'nın açılışında konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, "Ölçmediğiniz bir şeyi asla yönetemezsiniz. Yani bir sporcunun kapasitesini bilmeden onu uygun branşa yönlendiremeyiz. Bu merkez sayesinde sporcularımızın ciğerlerine giden havadan, kanında taşıdığı oksijen miktarına, kas oranından o kasın uzunluğuna kadar her şeyi ölçeceğiz. Bu açıdan bu merkez çok önemli. Çünkü toplumumuzu tehdit eden uyuşturucuyla mücadele için çocuklarımızın spora yönlendirilmesi lazım. Yapılan her spor tesisi, gençlerimizi ve toplumumuzu tehdit eden uyuşturucu belasından uzaklaştırmak için birer araç" diye konuştu.

ÇOCUKLAR UYGUN BRANŞA YÖNDERİLECEK

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ise, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Burada bugün Türkiye'de ilk olan Sporcu Performans Laboratuarı’nın açılışını yapıyoruz. Merkezdeki 13 farklı ünitede küçük ve genç yaşlardaki çocuklarımızın tüm tıbbi fiziksel ölçümlerini gerçekleştireceğiz. Kemik ağırlığından, kas ölçülerine, ilik ölçümlerinden boy ölçümüne kadar çocukların bütün özelliklerini ölçeceğiz. Ölçümler sayesinde bu çocuktan güreşçi mi olur yoksa basketçi mi, futbolcu mu olur atlet mi veya bu gencin yapısı uzun vadede spor yapmaya uygun mu değil mi bunun testini yapıyoruz. Böylece işin en başından çocuklarımızı uygun branşa yönlendirme imkanı bulacağız" dedi.

TÜRKİYE'Dİ BİR ÖRNEĞİ DAHA YOK

Türkiye'de kamuya ait ilk ve tek sporcu performansı merkezi 300 metrekare laboratuvar alanı, toplamda ise 6 bin 500 metrekare alana sahip. Sporcu performans laboratuvarında 13 alet bulunuyor. 4 aşamalı olan performans analizine 7-11 yaş arasındaki çocuklar girebiliyor. Aletler sporcu çocukların kal, lif, vücut yapıları gibi özülleklerini ölçüyor. Sonrasında ise genç sporcu adayları uygun görüldükleri branşa yönlendirilerek sporda başarı sağlanacak.

33 BİN ÇOCUK TESTE GİRECEK

Sancaktepe Belediyesi Spor İşleri Sorumlusu Yücel Sezgin, hefelerinin 7-11 yaş arasındaki 33 bin çocuğu spora yönlendirmek olduğunu söyledi. Sezgin, "33 bin çocuktan bin çocuğu olimpiyat ve profesyonel sporlara yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Aletler sayesinde çocukların koşucumu, basketçi mi, futbolcu mu, yüzücü mü olduğunu öğreniyoruz. Bu sonuçlara göre çocukları uygun branşlara yönlendirip başarı elde etmesini sağlıyoruz. Bu aletleri Avrupa ülkeleri son 10 yıldır kullanıyor. Biz ilk defa bu aletleri kullanacağız" dedi.

40 EĞİTİMCİ HİZMET VERECEK

Sancaktepe Belediyesi Eğitim Hizmetleri'nde 40 eğitimci bulunuyor. Bu eğitimcilerin tamanı Sporcu Performans Laboratuvarı'na gelerek genç yeteneklere ders verecek. Bu eğitimcilerden 5'i ise ölçüm konusunda hizmet verecek. Çocuklarla 7/24 ilginecek olan eğitimciler geleceğin atletlerini, yüzücülerini, futbolcularını keşfedecek.

HER SPORCUYA BİR KARNE

Sporcu Performans Laboratuvarı'na giren her çocuk için bir sporcu karnesi hazırlanıyor. Karne de boy, kilo, kulaç, kuvvet, sürat, sıçrama, çeviklik, denge ve dayanıklılık gibi konulardan oluşan ölçüm sonuçları, atletizme uygunluk göstergesi ve futbol, basketbol, okçuluk, yüzme, güreş ile uzakdoğu sporlarına yatkınlık bilgileri yer alıyor.