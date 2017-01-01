Sancaktepe Metrolife projesinde lansmana özel indirim

Bulunduğu bölgeye değer katan yenilikçi projelerin öncüsü Sinpaş, İstanbul’un yükselen ilçesi Sancaktepe’nin en prestijli noktasında, pırlanta değerinde yepyeni bir proje hayata geçiriyor. Metronun hemen yanıbaşında yer alan Metrolife, teraslı ve bahçeli evleri, 8000 metrekarelik çarşı alanı ve meydanıyla, hayata konfor ve keyif katan benzersiz sosyal donatıları ile yepyeni bir yaşam vaad ediyor. Üstelik yüzde 30 indirime varan lansmana özel ödeme avantajları ile.

Projede 1+1'den 4+1'e kadar farklı konut tipleri yer alıyor. Metrolife Sancaktepe'de 1+1 daireler 58 ila 78 metrekare, 2+1 daireler 85 ila 145 metrekare, 3+1 daireler 120 ila 160 metrekare büyüklüğe sahip

Yüzde 30’a varan indirim fırsatı

Sinpaş, güçlü finans yapısıyla çok cazip indirim fırsatları ve ödeme seçenekleri de sunuyor. 59-205 metrekare arasında 1+1’den 4+1’e kadar değişen ev seçenekleri ile Metrolife, lansmana özel yüzde 10 indirim ve yüzde 20 peşin indirimi ile toplamda yüzde 30’ varan indirim imkanı sunuyor. 290 bin liradan başlayan fiyatlarla bu fırsatı kaçırmayın.

Gayrimenkul sektöründeki 44 yıllık uzmanlığı ve deneyimi ile yenilikçi projelere imza atan Sinpaş, gelişmesine öncülük ettiği, İstanbul’un değeri ve prestiji hızla yükselen bölgesi Sancaktepe’de, yine çok konuşulacak bir projeye.

Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, Sinpaş’ın yenilikçi ve cesur vizyonu ile bugüne kadar birçok bölgeyi cazibe merkezi haline getirdiğini belirterek, “Sancaktepe, Sinpaş’ın öncülüğünde hızla yükselen bir bölgemiz. Lagün, Kelebekia, Köyceğiz, Egeboyu projelerimizle bölgeye değer kattık. Şimdi metrosuyla, şehir Hastanesi ile Sancaktepe, İstanbul’un en gözde yaşam merkezlerinden biri haline geliyor. Metrolife’da yaşayan bir kişi Üsküdar’daki işine 27 dakikada, Zincirlikuyu’ya ise sadece 45 dakikada ulaşacak. Hem şehrin merkezinde hem de şehrin dışında hissedeceğiniz size özel peyzajı, çarşı alanı ve meydanıyla doğayı ve kentli hayatı birlikte yaşayacaksınız’ dedi.