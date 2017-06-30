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Sancaktar Türbesi restore edilecek

Battalgazi Belediyesi tarafından tarihin önemli miraslarından olan Sancaktar Türbesi, restore edilecek.

30 Haziran 2017 Cuma 17:35
Sancaktar Türbesi restore edilecek

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, restore edilen Karahan Cami yanında bulunan Sancaktar Türbesi alanında incelemede bulundu. Türbenin bitişiğindeki evin, Battalgazi Belediyesi tarafından kamulaştırılarak, yerine yeni bir evin yapılarak mülk sahibine teslim edildiğini belirten Gürkan, “Karahan Cami ile ilgili daha önce alt kısımdaki parseli kamulaştırarak oradaki Horasan Baba türbesini de restore etmiştik. Diğer tarafı kamulaştırarak Sancak Baba türbesini de uygun bir şekilde restore edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sancaktar Türbesi bitişiğindeki kamulaştırılan evin sahibi Derviş Çoban ise, “Türbe yapılması için alan küçüktü. Belediye, benim evi aldı. Kendileri bizlere yardımcı oldular. Evimizi yaptık. Allah evimizin yapılmasında yardımcı olanlardan razı olsun. Başkanımızın yaptığı hizmetler çok güzel. Yıllardır atadan kalma evde oturuyordum. Eski bir evdi. Türbe için evi verdik. Bizde buraya ev yapmak için kolları sıvadık. Gereken her şey yapıldı. Yeni eve taşındığımız için çok mutluyum” diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 17:35
  1. Horasan
  2. Battalgazi
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