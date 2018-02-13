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Sanayide kârın yarısı faize

Türkiye’deki büyümeye sanayi katkısının önemli ölçüde yüksek olduğuna dikkat çeken İSO Başkanı Bahçıvan, finansman modeli gereği kârın yarısını faize ödemek zorunda olduklarını ve bunun değişmesi gerektiğini söyledi.

13 Şubat 2018 Salı 09:20
Sanayide kârın yarısı faize

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayi sektöründe kârların yüzde 50’sinden fazlasının faize gittiğini ifade etti.

Bahçıvan, “İş Dünyası Söyleşileri” kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Sıkıntılarla geçen ve birçok problemin yaşandığı 2016’dan sonra, 2017 için herkesin daha temkinli olduğunu ve gelişmeleri bekle-gör modunda karşıladığını anlatan Bahçıvan, ancak Türkiye ekonomisinin iyi bir dinamizm yakalayarak tahminlerin çok üzerinde büyüdüğünü söyledi.

Büyümeyi destekleyen unsurların başında KGF’nin geldiğini vurgulayan Bahçıvan, KGF’nin reel kesimin de finans kesiminin de kazandığı, zorlu süreçleri başarı ve fırsata dönüştürebilecek bir model olduğunu ifade etti. Bahçıvan, geçen yıl büyümeye en önemli desteğin sanayiden gelmesinin, büyük bir gurur olduğunu dile getirdi

BÜYÜME GÜÇLÜ OLUR

“Ben bu yıl da Türkiye’nin, dünya koşullarında olağanüstü negatif bir gelişme olmadığı takdirde yüzde 4’lerin üzerinde bir büyümeyi rahatlıkla yakalayabileceğini düşünüyorum” diyen Bahcçıvan, “Nitekim İSO Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ocakta son 82 ayın en güçlü seviyesinde geldi. Bu da geçen yılın son çeyreğindeki ivmenin daha da olumlu yönde gittiğini gösteriyor. Baz etkisini de hesaba katarsak bu yılın ilk çeyreğinin güçlü bir büyümeyle kapatılacağını düşünüyorum. Çift haneli zor ama yüzde 5-6’nın üzerine çıkılabilir” şeklinde görüş bildirdi.

Afrin operasyonunun ekonomiye yansımasına ilişkin Bahçıvan, “Bir taraftan her gün heyecanla izlediğimiz ve başarılı olacağına inandığımız mücadele var, diğer taraftan da çarklar dönüyor. Kimse yarına yönelik panik görüntüsü verip kendini kapamıyor” dedi.

YENİ YATIRIM GEREKLİ

Bahçıvan, bundan sonraki süreçte KGF’nin hizmet etmesi gereken noktanın, niteliksel boyutlu girişim ve yatırımlar olduğunu belirterek, “KGF, Türkiye’nin yarınları için Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. havalimanı boyutunda vizyon projeleri diyebileceğimiz güçlü sanayi yatırımlarına destek verme noktasında bir aktör haline gelmesi gerek” dedi.

Erdal Bahçıvan, Türkiye’de birçok sektörde kapasite kullanım oranının yüzde 80’leri aştığına ve neredeyse limitlerine geldiğine dikkati çekerek, bunun yeni yatırım ihtiyacı olduğuna dair güçlü bir sinyal verdiğini söyledi.

“Bunun için burada KGF gibi inovatif çözüm, metod ve formüller üretebilen yapılara ihtiyaç var. Türkiye’de bizi rekabet anlamında Batılı veya sanayi ülkelerinden ayıran en önemli negatif faktör finans. Sanayi sektörü ne yazık ki binbir zahmetle, emekle kazandığı kârların yüzde 50-60’ını faize veriyor. Böyle bir finansman pahalılığı ve maliyetinde siz ne kadar şevkle, gayretle sanayi işi yapsanız da cebinizdeki paranın yarısı kalmıyor” açıklamasında bulundu. Bahçıvan, sadece bankacılık ve sanayi sektörlerinin kaynakları ile büyük vizyonlu yatırımların yapılmasının zor olduğunu ifade ederek, “Onun için finans tarafında güçlü model oluşturmadan yapılacak teşviklerin tam anlamıyla istediğimiz boyutta heves ve enerji getireceğini düşünmüyorum” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 09:20
  1. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan
  2. İş Dünyası Söyleşileri

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