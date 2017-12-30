Sanayicilerden 2018 uyarısı ‘Kırılganlıkları hafifletelim’

Bu katkıyı olumlu bulan sektör temsilcileri üretim ve yatırımla büyüme, kırılganlıkları hafifletme uyarıları yaptı. Ülkemizin üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 oranında büyümesinde üretim önemli rol oynadı. Vergi indirimleri ve teşvikler sayesinde yakalanan ivme sanayicilere moral verdi. Büyüme ve üretim rakamlarının umutlarını arttırdığını belirten İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 2017’de başlayan atılımın 2018’de devam edeceğini vurguladı.

Büyümede finansmana erişim imkânlarının arttırılmasının payı bulunduğunu dile getiren Bahçıvan, “Ekonomimiz tahminlerin aksine rekorlar kırarak 2017’yi tamamlıyor. Bunda hükümetimizin çok önemli bir finansal inovasyon olarak hayatımıza soktuğu Kredi Garanti Fonu (KGF) büyük rol oynadı” dedi. Bahçıvan, vergi indirimlerinin ve istihdam seferberliğinin gerek ekonomiye gerek sanayi sektörüne ivme kattığını kaydederek, “Kuşkusuz bu ivme ile 2017 büyümesinde en önemli pay üreticilerin olacak” ifadesini kullandı. Bahçıvan, şöyle devam etti: “Üreticilerimiz 2017’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1’i bulan büyümeye verdiği 2,6 puan katkı koydu. Katkının devam ettiğini görüyoruz. Bu bağlamda 2017 gibi 2018’de de ekonomimizin daha üretken, güçlü bir eğilim ortaya koyacağı ve bu sene yeşeren umutlarımızın karşılığını alacağımız görüşündeyim. Ülkemiz negatif bir dönemin ardından kuvvetle büyümekte, pek çok alanda başarılı bir imtihan vermektedir.“

2018 DE DOLU DOLU GEÇECEK

İSO Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede de ülkemizin 2017’yi yüzde 7 büyüme ile tamamlayacağını belirtti; “2017 dolu dolu geçti, 2018 de öyle olacak. Ülkemizin rahatlaması, streslerden kurtulmasıyla yatırımların önü açılacak” öngörülerinde bulundu.

REHAVETE KAPILMAMALIYIZ

2017’nin iyi geçtiğine temas eden Bahçıvan, şu uyarıları yaptı: “Yine de 2017’de elde edilen güçlü büyümenin rehavetine kapılarak ekonomimizin kırılganlıklarını görmezden gelmemeliyiz. Bu anlamda önem vermemiz, dikkatle durmamız gereken hususlar ekonomik büyümenin devamının yanı sıra artan enflasyon, cari açık ve bütçe dengesi olmalı. 2018’i üretim merkezli, kaliteli büyüme için bir imkân olarak görmeli ve kırılganlıklarımızı hafifletmeye odaklanmalıyız.

SANAYİ ÜRETİMİNDE HİSSEDİLİR ARTIŞ

Sanayi üretimi 2017’de bir önceki yıla göre önemli oranda arttı. Aylar itibari ile artış oranları şöyle:

Ay Yüzde

Ocak 2,6

Şubat 1

Mart 2,8

Nisan 6,7

Mayıs 3,5

Haziran 3,4

Temmuz 14,5

Ağustos 5,2

Eylül 10,4

Ekim 7,3

Kasım 2,7