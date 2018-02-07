Bursalı sanayiciler Türk askeri için akıllı tekstil ürünleri üretecek

Bursa iş dünyasının Türk askeri için nano teknoloji, akıllı ve fonksiyonel tekstiller ve elektronik teknolojilerinin birleştirilerek akıllı ve çok fonksiyonlu askeri kıyafet ve teçhizatların üretimi için harekete geçtiği bildirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (BTSO) yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ülkemizde tasarlanabilecek, üretilebilecek, geliştirilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi, acil durumlar haricinde dışarıdan hazır olarak almayacağız." sözleri üzerine Bursalı iş adamlarının kentteki işletmelerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hangi ihtiyaçlarına cevap verebileceğini belirlemek için BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay öncülüğünde bir toplantı yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burkay, Bursa olarak Türk askeri için nano teknoloji, akıllı ve fonksiyonel tekstiller ve elektronik teknolojilerinin birleştirilerek akıllı ve çok fonksiyonlu askeri kıyafet ve teçhizatların üretimi için harekete geçtiklerini ifade etti.

NASA, Boeing ve Airbus gibi dünya devi kuruluşların üretimde kullandıkları birçok parçayı Bursa firmalardan karşıladığına dikkati çeken Burkay, "Türk ordusunun ihtiyaç duyduğu ürün ve parçalar, Bursa'da mevcut. Dünyanın en önemli kuruluşlarına parça tedarik eden firmalarımız, Türk savunma sanayi için de ürün geliştirebilir. Bu konuda Bursalı iş adamları, milli ve yerli projelerimizde daha da aktif görev üstlenmeye hazır." değerlendirmesinde bulundu.

"BU ÜRÜNLERİN PAZARINI OLUŞTURMAMIZ LAZIM"

Gelişmiş ülkelerde savunma sanayinin, otomotiv sektörünün güçlü olduğu yerlerde hızla büyüdüğüne işaret eden Burkay, şu ifadeleri kullandı:

"Biz TSK'nin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek konumdayız. Türk askeri için, kanama sırasında tampon yapan, kalp atışı, stres, vücut ısısı gibi hayati değerleri anlık olarak ölçüp wireless ile merkeze gönderen akıllı tekstillerin ve giysilerin üretimi için kolları sıvadık. Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi'ni (BUTEKOM) özellikle askeri, teknik ve akıllı tekstiller konularında uzmanlaştırmak istiyoruz. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile iş birliği içindeyiz. Nefer Projesi kapsamında, iş birliği daha da geliştirilecek.

Öyle kıyafet imal ediliyor ki asker yaralandığı zaman kanı görünce giysi, büzüşüp doğal tamponu otomatik olarak yapıyor. Akıllı giysi üzerindeki değişik mikro sensörler sayesinde askerlerin gerginlik, stres, vücut ısısı gibi hayati verilerinin değişimlerinin ölçümü ve buna göre bir çatışma içinde ya da zor bir durumda olup olmadıklarının tespiti de yapılabilecek. Hatta bu veriler, komuta merkezinden de izlenebilecek. Nano teknoloji ve mikrokapsülasyon teknolojileriyle vitamin salınımı yapabilen ve vücut direncini yükselten çamaşırlar, bu tür bir giysi ile birleştirilerek, operasyon sırasında fonksiyonellikleri artırabilecek."

Burkay, özel kask ve kamera sistemleri, gece görüş sistemleri gibi teçhizatların ise askerin güvenliğini ve operasyonun kabiliyetini artıracağını vurgulayarak, "Artık gelişmiş bir ülke olduğumuz için özel harekat gibi birliklerimizin bu tür ürünleri kullanması gerekli. Bu nedenle bu tür ürünlerin pazarını oluşturmamız lazım. Geleceğin askeri için ülkelerin ciddi anlaşmaları var. Bu konuda biz de söz sahibi olmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"VATANIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

BUTEKOM'un yakın zamanda uluslararası kuruluşlar tarafından akredite edildiğini hatırlatan Burkay, şöyle devam etti:

"İleri Kompozit Malzemeler Mükemmeliyet Merkezi, bu yılın haziran ayında devreye giriyor. Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi'mizle kompozit malzeme teknolojileri alanında farklı standartta bin 200'den fazla test, bu merkezlerde yapılabilecek. Raylı sistemler, taşımacılık ve havacılık sektörlerinin ihtiyacı olan yanmazlık testlerinin tümü de burada yapılacak. Malzeme karekterizasyonu ile ilgili tüm testleri aynı çatı altında yapma yetkinliğine de sahip olacak bu tesis, firmaların maddi kaynaklarını verimli kullanılmalarına imkan oluştururken, zaman tasarrufu da sağlayacak. Bu konuda yapılan araştırmaların niteliği de yükselecek."

İbrahim Burkay, Türkiye'nin Afrin'de terörle mücadeledeki başarısının ekonomiye çok olumlu yansıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sınır güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden terör gruplarının bölgeden temizlenmesi adına başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu, aynı zamanda bölgedeki masum sivillerin güvenliğinin sağlanması adına da önem arz etmektedir. Bursa iş dünyası ve sivil toplum örgütleri olarak, 15 Temmuz hain darbe girişiminde tek yürek olup darbecilere karşı koyduğumuz gibi bugün de yarın da aynı birlik ve beraberlikle vatanımıza sahip çıkacağız."

AA