Sanayi ustasından LPG’li araçlara sıcak uyarısı

LPG sızdırmazlık kontrolü yapılmayan araçların artan hava sıcaklıkları nedeniyle büyük tehlike oluşturduğunu söyleyen Şimşek, herhangi bir facianın yaşanmaması için sürücülerden buna dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Şimşek, "Sızdırmazlık raporları sona eren araç sahiplerinden LPG sızdırmazlık raporlarını almalarını istiyoruz. Yazlık LPG bakımlarını ihmal etmemelerini istiyoruz. Hava sıcaklığı nedeniyle aracın motor kısmındaki bağlantı kabloları aşırı ısınma nedeniyle tahriş olabilir. Bu nedenle muhakkak aracın servise götürülerek hem yakıt tasarrufu için yaz ayarı verilmeli hem de LPG bağlantı noktalarında sızıntı olup olmadığının kontrol ettirilmesi gerekiyor" dedi.