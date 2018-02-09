Sanayi üretimi yüzde 8.7 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,7 artış kaydederek, 2017 yılının tamamı için büyüme oranı açısından son derece olumlu bir sinyal verdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ve 2017 yılına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Aralık’ta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2017 Aralık’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artış gösterdi. Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, bu dönemde yüzde 6,5 artış kaydedildi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, Aralık 2017’de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 yükselerek 146,8 değerine ulaştı. Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı. Geçen yıl Aralık’ta 146,8 olarak hesaplanan endeks, 2016’nın aynı ayında 137,9 seviyesinde bulunuyordu. Öte yandan, 2017 arındırılmamış sanayi endeksi yıllık ortalaması da 134,6 olarak belirlendi.

SON 7 YILIN EN YÜKSEK DEĞERİ

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, sanayi üretiminin Aralık 2017’de yüzde 8,7 artışla aynı dönem itibarıyla son 7 yılın en yüksek oranına ulaştığını belirterek, “Sanayi üretiminde gözlenen bu güçlü ivme, 2018 yılı büyüme beklentilerini yukarı çekmektedir” ifadesini kullandı.

Elvan, beklentilerin üzerinde büyüme gösteren sanayi üretiminin, geçen yılın Aralık ayında yüzde 8,7 artışla aynı dönem itibarıyla son 7 yılın en yüksek artış oranına ulaştığına dikkati çekti. 2017’deki ortalama artışın yüzde 6,3 olarak gerçekleştiğini ve söz konusu oranın son 6 yılın en yüksek ortalaması olduğunu vurgulayan Elvan, Türkiye’nin kararlı şekilde yoluna devam ettiğini ifade etti.