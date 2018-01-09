Sanayi üretimi yüzde 7 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, Kasım 2017’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise kasımda ekime göre yüzde 0,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2017’ye ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Öte yandan arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 artış kaydedildi.

ENDEKS 145’İ AŞTI

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, Kasım 2017’de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 145,6 değerine çıktı.

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı. Kasımda 145,6 olarak hesaplanan endeks, 2016’nın aynı ayında 136,2 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi değişmedi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,8 arttı.