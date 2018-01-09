Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sanayi üretimi yüzde 7 arttı

2017'nin Kasım ayında sanayi endeksi bir önceki yıla göre yüzde 7 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks verileri de yüzde 0.3 yükseliş kaydetti

09 Ocak 2018 Salı 09:23
Sanayi üretimi yüzde 7 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, Kasım 2017’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise kasımda ekime göre yüzde 0,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2017’ye ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Öte yandan arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 artış kaydedildi.

ENDEKS 145’İ AŞTI

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, Kasım 2017’de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 145,6 değerine çıktı.

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı. Kasımda 145,6 olarak hesaplanan endeks, 2016’nın aynı ayında 136,2 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi değişmedi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,8 arttı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 09:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2017’de birleşmeler 10.3 milyar $’ı buldu
    1. 2017’de birleşmeler 10.3 milyar $’ı..
    2. 'Elhamdülillah' dedi yasak geldi!
    3. Fındık ihracatı Türkiye’ye 1.9 milyar..
    4. Fenerbahçe'de ayrılık! "Anlaşma..
    5. TÜİK muhtarlarla işbirliği yapacak
    6. Mehmet Ağar: Arda Turan G.Saray'da...
    7. Fatih'te yangın korkusu!
    8. Sahra Çölü'ne kar yağdı!
    9. PTT’ye 1.750 eleman
    10. Beklenenden daha yüksek büyüyeceğiz
    11. Adil Öksüz ile toplantıya 4 tutuklama
    12. Husiler tehdit etti: Kızıldeniz'i..
    13. Suudi kadınlar ilk kez stadyumda..
    14. Darbe girişimi olunca katalog..
    15. Sanayi üretimi yüzde 7 arttı
    16. İptal olan İsrail ziyaretiyle ilgili..
    17. Dolar güne nasıl başladı?
    18. Milyonlarca genci ilgilendiren haber
    19. İzmir'de şehitlere büyük ayıp!
    20. Körfez rüyası sona eriyor... Dünyanın..
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Otomotiv devinden tarihi karar... Artık satmayacak!
    Otomotiv devinden tarihi karar... Artık satmayacak!
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti
    O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti