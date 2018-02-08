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Sanayi üretim rakamları belli oldu

Sanayi üretimi 2017 yılında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 yükseldi.

08 Şubat 2018 Perşembe 10:14
Sanayi üretim rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Aralık ayı sanayi üretim endekslerini açıkladı. Buna göre; takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,8 arttı
2017 yılı dördüncü çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,7 arttı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 10:14
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