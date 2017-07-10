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Sanayi üretim endeksi açıklandı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 3,5 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,5 azalış gösterdi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:42
Sanayi üretim endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 3,5 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,5 azalış gösterdi.

  • Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6 arttı.

En fazla azalış sermaye malında gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 9,4 ile sermaye malında gerçekleşti.

  • Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 54,9 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 12,6 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 6,6 ile mobilya imalatı takip etti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 9,6 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 3,3 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 2,1 ile fabrikasyon metal ürünleri (makine ve teçhizat hariç) imalatı takip etti.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:42
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