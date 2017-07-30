Sanayi tüpü patladı: 1 yaralı

Olay, Kızılırmak Mahallesi’nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşyol mevkisinde bir pastanede gaz sızıntısı sonucu sanayi tüpü patladı. Patlama sonucu pastane çalışanı Murat Bulut yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlama sırasında iş yerinin kırılan camları yola savrulurken, tavanında da hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.