Sanayi rakamları açıklandı

TÜİK, kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi bir önceki aya göre aynı kaldı.

Sanayi rakamları açıklandı
Eklenme: 09 Ocak 2017, 10:08
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Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi %0,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,5 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 arttı.


(Yeni Şafak)
 
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