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Sanayi esnafı durgunluktan dertli

Aydın 1. Sanayi Sitesinde çeşitli meslek gruplarından esnaflar durgunluktan ve iş yapamamaktan yana dert yanıyor.

01 Ağustos 2017 Salı 11:11
Sanayi esnafı durgunluktan dertli

Yıllardır Aydın 1. Sanayi Sitesinde esnaflık yapan zanaatkarlar, son zamanlarda işlerinin son derece durgun olduğunu kaydetti. Özellikle yaz ayalarında vatandaşların tatile gitmesiyle bir boşluk oluştuğunu öne süren esnafların hemen hemen genele yakını iş potansiyelinin düşüklüğünden şikayetçi olduğunu belirtti.

Yaşanan durgunluk ile ilgili şu görüşlere yer veren esnaflar, "Havaların çok sıcak olmasından mı yoksa vatandaşların şehir dışında tatilde olmalarından dolayı mı bilemiyoruz ama işlerimiz son derece durgun durumda. Bizler esnaf olarak zor da olsa ayakta durmaya çalışıyoruz. Dükkan sahipleri yine idare ediyorlar ama dükkanı kira olanlar ise dükkan kiralarını ödemekte gerçekten çok zorlanıyorlar. Günlük gelen tek, tük işlerle geçiniyoruz. Önceden çırak olarak bile yanımızda elemanlar çalışırdı şimdi iş yokluğundan dolayı gelen çırakta kaçıyor. Sanayide hangi tamirciye giderseniz gidin adam sıkıntısı var veya usta yetiştirecek insan bulamıyor. Sorunumuz çok inşallah hakkımızda hayırlısı olur" diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:11
  1. Aydın
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