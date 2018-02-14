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Sanayi ciro endeksi arttı

Sanayide toplam ciro endeksi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 28 arttı. Endeks, geçen yılın aralık ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,2 artış gösterdi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 09:44
Sanayi ciro endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 Aralık ayı ve yıl geneline ilişkin sanayi ciro endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplam sanayi ciro endeksi, 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 28 yükselerek 255,5’e, geçen yılın aralık ayında da yıllık bazda yüzde 27,2 artış kaydederek 298,2’ye ulaştı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi 2017 Aralık’ta bir önceki aya göre yüzde 1,5 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, bu dönemde madencilik ve taşocakçılığı endeksi yüzde 4,4, imalat sanayi endeksi ise yüzde 1,4 arttı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 09:44
  1. Türkiye İstatistik Kurumu
  2. sanayi ciro endeksi

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