Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün "Usta Çırak Buluşmaları" programı kapsamında ressam İlhami Atalay, Esenlerlilerle buluştu. Usta ressam, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde, Esenler Sanat Evi (ESEV) karakalem ve yağlıboya öğrencilerine sanatın güzellik ve aşkla olan ilgisi üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

SANATIN OLDUĞU YERDE GÜZELLİK VARDIR

Gençlerle sanat konuşmak için bir araya gelmiş olmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Atalay, "Bu memlekette yüz seneden beri sanat ve güzellik üzerine konuşulmuyor. Bu yüzden insanlarımız sanatı ve güzeli unuttu. Gözlerimizde güzelliğin hiçbir değeri yok. Güzelde sanat bulunur, onun için insan güzele aşık olur. Nerede sanat yoksa orda çirkinlik vardır. Nerede sanat varsa orada güzellik vardır. Boya tuvale döküldü diye resim ortaya çıkmaz. Her eserin bir sanatkârı vardır. Bir iş, sanatıyla yapıldığı zaman güzeldir" diye konuştu.

SANATKÂR OLMANIN ŞARTI ALLAH'I ANLAMAKTIR

Evrendeki tüm canlıların yaratılışında bir mükemmellik olduğunu söyleyen Atalay, sanatkâr olmanın ilk şartının en büyük sanatkâr olan Allah'ı anlamak olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

"Kâinatta kendisinden başka hiçbir varlık yokken Allah, sanatının inceliklerini ve kudretini göstermek için 88 bin alemi yaratarak, kendi nurundan Peygamber Efendimiz'in nurunu yaratıyor. Sanatın kaynağı aşktır. Aşkın sırrı ise güzelliktir. Cenab-ı Hakk, insanların gönüllerine bu güzellikleri anlayabilecek kabiliyeti de veriyor."