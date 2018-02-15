Sanatçıların Mehmetçik ziyareti Ferhat Tunç'u kudurttu

Afrin'de terör örgütü hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı hızla sürerken aralarında Erhan Yazıcı, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Yavuz Bingöl, Erhan Güleryüz, Mustafa Ceceli'nin de bulunduğu sanatçılar Hatay’a giderek Mehmetçik’e destek verdi.



Türkiye'nin sınırını teröristlerden temizlemek için başlattığı operasyona desteğini açıklayan sanatçılar arasında bulunan Yavuz Bingöl 'Son CIA raporunda PYD'nin PKK'nın Suriye'deki milis gücü olduğu açıkça belirtildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği de oydu. Yapılan operasyonu ben şahsen çok meşru görüyorum' dedi.



Zeytin Dalı Harekatı'na karşı duruşuyla bilinen Ferhat Tunç operasyona destek veren sanatçıların bu onurlu duruşundan rahatsız oldu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, terör seviciliği yaparak 'Sanatçılık değil savaş sahnesinde figüranlık denir buna. Gerçek sanatçılar savaşın değil, barışın tarafıdırlar. O sınıra savaşı kışkırtmak için değil, barış için gidilmeliydi. Tarih bu utancınızı not eder' ifadelerini kullandı.