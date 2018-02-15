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Sanatçıların Mehmetçik ziyareti Ferhat Tunç'u kudurttu

Sanatçıların Hatay’a giderek Mehmetçik’e destek vermesi teröristlere olan yakınlığı ikili ile sürekli gündeme gelen Ferhat Tunç’u kudurttu.

15 Şubat 2018 Perşembe 15:36
Sanatçıların Mehmetçik ziyareti Ferhat Tunç'u kudurttu

Afrin'de terör örgütü hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı hızla sürerken aralarında Erhan Yazıcı, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Yavuz Bingöl, Erhan Güleryüz, Mustafa Ceceli'nin de  bulunduğu sanatçılar Hatay’a giderek Mehmetçik’e destek verdi.

Türkiye'nin sınırını teröristlerden temizlemek için başlattığı operasyona desteğini açıklayan sanatçılar arasında bulunan Yavuz Bingöl  'Son CIA raporunda PYD'nin PKK'nın Suriye'deki milis gücü olduğu açıkça belirtildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği de oydu. Yapılan operasyonu ben şahsen çok meşru görüyorum' dedi. 

Zeytin Dalı Harekatı'na karşı duruşuyla bilinen Ferhat Tunç operasyona destek veren sanatçıların bu onurlu duruşundan rahatsız oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, terör seviciliği yaparak 'Sanatçılık değil savaş sahnesinde figüranlık denir buna. Gerçek sanatçılar savaşın değil, barışın tarafıdırlar. O sınıra savaşı kışkırtmak için değil, barış için gidilmeliydi. Tarih bu utancınızı not eder' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 15:36
  1. Zeytin Dalı Harekâtı
  2. Erhan Güleryüz
  3. Yavuz Bingöl
  4. Hatay

YORUM YAZ

  • ARİF KARAHAN ARİF KARAHAN 43 dk önce
    Bu soysuz takımı barış ve kardeşlik sözüne ihanet etmişlerdir. Hayat felsefeleri ihanet üzerine kurulmuş. Müzikleride kahbeliklerinin üzerine sos oluyor. Teröristi, çapulcusu, hendekçisi, chphdpkkypgdhkpc.. hepsi aynı kubur çukurun parçaları. Bunlara karşı her daim uyanık ve diri olmak vazifemiz olmalıdır. Tüm vatan severlere, TSK mıza ve Afrin kahramanlarına Selamlar.
  • kahramankahraman46 dk önce
    bu ferhat tunç denen adam zaten pkk lı..ve ayrıca kendisi ve sözlerine çokta itibar edilecek biri değil...helal olsun diğer sınıra mehmetimize desteğe giden sanatçılarımıza
  • Yusuf canYusuf can47 dk önce
    Hadi oradan cukur srnu acittimi zeytin dali bir tatfini bu vatan evlaylati senin nadil biri oldugunu biliyor Mehmtcigimiz vurdukca kuduruyor gavurlar daha cokpkk,pyd destekciletinin lesini istiyoruz
  • Bozok Bozok 50 dk önce
    Günde 10 _ 15 askerin kahpece şehit edilmesini desteklemek sana göre barış oluyor.Saddam hardal gazını attığında turkiyeye gelen binlerce insan aTurkiye sahip çıktı. Ben Turkiyede çok sayıda gazeteci ve sanatcıprf. V.s geçinen kimselerin ya Abd yada Aprupalilarca angaje edilerek maas verildiğine inanıyorum. Yoksa kimse bu kadar inatlamemleketine kötülüketmez. 12 eylul oncesinde de bu para isi vardi.Para karsiligi mal satilir vatan namus seref satilmaz.
  • Kadir Kadir 50 dk önce
    BIRAKINKÖPEKLERHAVLASIN.
  • BetoBeto56 dk önce
    Ulan solak salak biz baris icin savasiriz ve huzur getiririz siz baris deyince bombalar patliyor analar agliyor!Tarih senin ne mal oldugunu not ediyor zaten ey pis katillerin onursuz serefsiz eli kanli ruh hastasi seni..!!!
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Bu tarih denen şey hainleri,köpekleri,brütüsleride not eder.
  • KAYAKAYA1 sa önce
    Bu ......cocuğ.silah alsın afrine gitsin p.ç yada orta pkk/pyd cesetlerine söylesin. İçerdede PÖH ler bu pkk sanatcılarınıda mermilesin ozaman biz de sanat görmüş oluruz....
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR1 sa önce
    Bu Millet GERÇEK SANATÇILARLA,sanatçı maskesi altındaki TERÖRİSTLERİ sizin sayenizde çok iyi tanıyor artık
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