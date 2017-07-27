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Sanatçılar Kudüs için ayakta

"Kudüs için ayaktayım, çünkü insanım" sloganıyla başlatılan kampanyaya, oyuncu Necati Şaşmaz, yönetmen Nazif Tunç, Osmanoğlu ailesi ile pek çok sanatçı, sunucu ve medya mensubu da destek veriyor.

27 Temmuz 2017 Perşembe 08:21
Sanatçılar Kudüs için ayakta

Bir grup sanatçı ve medya mensubu, İsrail'in uygulamaları nedeniyle gerginliğin yaşandığı Kudüs'e destek amacıyla kampanya başlatacak. Sanatçı Ali Nuri Türkoğlu, iletişimci Çetin Erdem, oyuncu ve yazar Mehmet Sadi Bayazıt, yapımcı ve yönetmen Fatih Özbay ve yazar Mustafa Sefa Güvenir'in düzenleyicisi olduğu kampanyaya, fikir aşamasında dahi birçok destek geldi. Oyuncu Necati Şaşmaz, şarkıcı Nadide Sultan, yönetmen Nazif Tunç, Osmanoğlu ailesi ile pek çok sanatçı, sunucu ve medya mensubu kampanyaya desteğini açıkladı. Perşembe günü başlayacak kampanyaya katılmak istiyorsanız videolarınızı [email protected] adresine gönderebilirsiniz.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 08:21
  1. Fatih
  2. İsrail
  3. Türkoğlu
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