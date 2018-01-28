Sanatçı Mehmet Çevik: Bunlar yüzünden kendime sanatçı diyemiyorum

Divan sahibi 9 Osmanlı padişahının şiirlerinin senfonik orkestra eşliğinde seslendirildiği "Aheng-i Hümayun" isimli albümün galası, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla yapıldı.

Son olarak "Diriliş Ertuğrul" dizisinde "Deli Demir" karakterini canlandıran Mehmet Çevik de albümde dinleyicilerin beğenisine sunduğu şiirlerden birini sahnede seslendirdi.

Sanatçı Mehmet Çevik, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı bildiri imzalayanlara tepki göstererek, sanatçının dilinin korkak olmaması, menfaatlerinden ve egodan sıyrılması gerektiğini vurguladı.

"BUNLAR YÜZÜNDEN KENDİME SANATÇI DİYEMİYORUM"

Çevik, "Bizler yaptığımız meslek anlamıyla işimizi iyi yaptığımızdan dolayı, şahsım dahil olmak üzere, 'iyi bir oyuncu' diye tarif ediliriz. Şiir yazarsanız şair, resim yaparsanız ressam olursunuz ama sanatçı olmak başka bir şey. Ben sanatçı değilim maalesef. Kendi meslek grubumda kendini sanatçı diye tarif eden ve bu milletin, ülkenin gerçeklerinden bihaber onca insanların durduğu yerden hareketle, kendimi sanatçı diye ifade etmiyorum." diye konuştu.

Sanatçı Mehmet Çevik, Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatı'na karşı bildiri imzalayanlara tepki göstererek, şunları kaydetti:

"BU MİLLETİN MENSUBU OLMAK EN BÜYÜK ONUR"



"Mehmetçik 'Düğüne gidiyoruz, beklemesinler' dediği yerden, bu yalanları riyaları yazıp, 'Oradaki sivil halka saldırıyorlar' kampanyasına katılacak kadar bir başkasının çiftliğinde kendini tarif eden sanatçı arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum, her şeyi kazanabilirsiniz. Ben de ödüller aldım, onuruma kokteyller verildi, alkışlandım lakin bu kocamış ömrümde, 15 Temmuz günü hayatımın en büyük onuruna sahip olduğumu gördüm, bu milletin mensubu olmak.