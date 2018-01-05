Sanatçı arkadaşları Münir Özkul'u anlattı

Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Özkul'un yaşamını yitirmesinin ardından, birçok sanatçı duygularını dile getirdi. Sinema sanatçıları Türkan Şoray, Fatma Girik, Filiz Akın, Ediz Hun, Hülya Koçyiğit, Hale Soygazi, Perihan Savaş, Selda Alkor, Itır Esen, tiyatro sanatçısı Zihni Göktay, Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul'u anlattı.

Türk sinemasının "Sultan" lakabıyla tanınan ismi Türkan Şoray, Özkul'un yeri kolay kolay doldurulamayacak dev bir aktör olduğunu belirterek, "Çok duygusal, hassas, zarif bir insandı. O, sinemada oynadığı rollerle kalbinin güzelliğini, iyiliğini yansıttı hep insanlara ve çok sevildi. Sette, baba kız gibi yakındık birbirimize. Derin bir acı duydum haberi aldığımda. Onu hiç unutmayacağız. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Fatma Girik de üzüntüsünü şu ifadelerle aktardı:

"Münir Özkul'u tanımayan, bilmeyen yoktur. Ben 60 senelik sinema hayatımda Münir Özkul'la çok filmde oynayamadım. Fakat sinemada çok birlikte olamamak demek, üzüntümü asla azaltmıyor. Onunla az da olsa beraber olmanın mutluluğunu hep yaşadım. Böyle bir yıldızın, sanatçının sinema camiasından kayıp gitmesine çok üzüldüm. Başımız sağ olsun."

"Tatlı Dillim" ve "Yuvasız Kuşlar" filmlerinde Özkul ile birlikte oynayan Filiz Akın da şunları söyledi:

"Özkul'un vefatıyla bir dönemin kapandığını kaydederek, "Bir efsane, ustaların ustası Mahmut Hoca'mız yok artık. Bana bütün söylenenler az geliyor. O güzel Türkçesiyle 'Perde kapandı.' Üzüntümden ameliyat olan kulağım kanıyor. Konuşamıyorum. Çok üzgünüm."

Akın, sosyal medya hesabında Özkul'un tiyatro üzerine yaptığı açıklamaların yer aldığı görüntüleri de paylaşarak, şunları yazdı:

"En sevdiğim görüntüsü ve anlatımıyla. O güzel Türkçesiyle, 'perde' deyişi. Daha önce de çok etkilenirdim bu sahneden. Şimdi göz yaşları içinde, gözümü alamadan seyrediyorum. Efsaneler ölmez ki Hocam! Sinema ve tiyatro dünyasının başı sağ olsun. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Zaten aktör dediği nedir ki? Oynarsak varızdır. Yok olunca, 'Baki kalan bu kubbede sesimiz hoş bir seda olarak kalır.' Sen istesen de unutulamaz birisin Hocam, güzel dostum... En son 'Tatlı Dillim' filminde birlikte sahnelerimiz olma şansına eriştiğim müthiş insan."

"Çok önemli bir aktörü kaybettik"

OyuncuHale Soygazi, Özkul ile en son ''Oh Olsun'' filminde birlikte oynadıklarını dile getirerek, "Gerçek hayatta da çok değerli ve kıymetli bir dostluğumuz vardı. Çok önemli bir aktörü kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Sinema oyuncusu Itır Esen, üzüntüsünü şu sözlerle ifade etti:

"Çok üzgünüm. Gerçekten çok acı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Benim için çok farklı biriydi. Küçücük yaşımda tanıştım Münir ağabeyle. Gerçekten çocukluğumun bir parçasıydı. Adile abla, Ertem ağabey, şimdi de Münir ağabey. Herkesi kaybettik. Hem babamdı hem de hayatımın çok önemli temel taşlarından biriydi. Hatıralarım kayboldu gitti, çocukluğum gitti."

"Gelin Ayşem" filminde Özkul ile başrolü paylaşan Selda Alkor, sosyal medya hesabında filmden bir kareyi paylaşarak, "Münir Hoca sen de bizi bırakıp gittin. Ağabeyimiz, hocamız, bizim tarihimizdin. Çok şey öğrendik, ağladık, güldük. Güle güle sevgili Münir Özkul, nurlar içinde yat. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin." sözleriyle duygularını aktardı.

Oyuncu Perihan Savaş ise Münir Özkul'un Türk sinemasının en önemli ve usta oyuncularından biri olduğuna vurgu yaparak, "Ana Kuzusu filminde beraber oynamıştık. Çok özel bir sanatçıydı. Hem sinemaya hem tiyatroya çok önemli şeyler kazandırdı. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verdi.

Sanatçı Ediz Hun, çok büyük bir sanatçının kaybedildiğini ifade ederek, Özkul ile birçok filmde birlikte çalıştıklarını söyledi.

Özkul'un Adile Naşit ile evli çifti canlandırdığı filmlerin çok değerli olduğunu vurgulayan Hun, "Olağanüstü güzel bir insandı. Zarif, kibar, güler yüzlü. Bizle nasıl konuşuyorsa, kamera karşısında da o derece doğaldı. Çok büyük bir sanatçıydı. Hislerini doğal bir şekilde aktarmayı başaran nadir sanatçılardan birini kaybettik. Üzüntüm çok büyük. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Zamanı gelince kayboluyoruz, başka bir aleme göçüyoruz. Hayatın kanunu bu. Ama anılardır mühim olan. O anılarda da Münir Özkül'un yeni başta gelir." ifadelerini kullandı.

Hülya Koçyiğit de Özkul'u "Türk sinemasının dev sanatçısı" olarak nitelendirerek, "Türk sinemasının güçlü, büyük aktörü, iyi yürekli insanı, canım ağabeyim sevgili Münir Özkul. Birçok filmde birlikte yer aldığım ustam. Arkanda bıraktığın nice filmlerin ve iyiliklerinle her zaman saygı, sevgi ve hasretle bizlerle seyircilerinle olacaksın. Mekanın cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Özkul'un tüm sevenlerine, Türk sinemasına ve yıllarca ona çok büyük bir özenle bakan eşiyle kızına başsağlığı dileyen Koçyiğit, çok büyük bir değerin kaybedildiğini belirterek, duygularını şöyle dile getirdi:

"Uzun zamandır hastaydı ve kimseyle görüşmek istemiyordu, haklıydı. Ama şu anda acısı yüreğimi yaktı. Çünkü çok uzun yıllar birçok filmde birlikteydik. Yeri doldurulamayacak çok özel, büyük bir sanatçı. Hakikaten o kadar güzel eserler bıraktı ki ardında, her zaman yaşayacak, hep bizimle beraber olacak."

"Hababam Sınıfı efsanesi"

Sanatçı Süleyman Turan, üzüntüsünü dile getirerek, Özkul ile beraber çalışma şansını bulduğunu, güzel zamanlar geçirdiğini söyledi.

Turan, "Müthiş bir oyuncuydu. Sinemamızın kilometre taşlarından olan Hababam Sınıfı efsanesi vardır. Onunla özdeşleşmiş, Münir Özkul efsanesini yaşatmıştır. Bütün hayatını sanata adamış, önemli bir ağabeyimizdi. Önemli bir sanatçı figürüydü gösteri dünyasında. Ailesine sabır diliyorum." dedi.

Tiyatro sanatçısı Zihni Göktay, sosyal medyada da daha önceden Özkul'un hayatını kaybettiğine dair haberler çıktığını, ancak bunun gerçek olmasının kendisini çok üzdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Her ölüm erken ölümdür, 93 yaşında olmasına rağmen. Bizim hafızamızda Münir ağabey, Münir hoca olarak feyiz aldığımız bir sanatçı olarak kalacak. Türk tiyatro camiasına başsağlığı diliyorum. Şehir tiyatrosunda da birlikte olduk. Daha sonra ramazan programlarında, dizilerde karşılaştık. Onunla oynamak büyük bir zevkti. Ondan öğreneceğimiz şeyler vardı. Son senelerde yatar durumdaydı. O halinde görmek istemedim. Zaten eşi de ziyaretçi kabul etmiyordu. Bundan sonra onun hatırasını daima kalbimizde daima canlı tutacağız. Bizce ölmedi. Bıraktığı eserlerle, filmlerle her zaman karşımızda olacak."

Tiyatro sanatçısı Haldun Dormen ise üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Münir Özkul ile çok büyük bir dostluğum yoktu ama Amerika'dan geldikten sonra Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu Küçük Sahne'de 4 oyunda birlikte oynadık. Ne kadar özel ve müthiş bir tiyatrocu olduğunu orada keşfettim. Tiyatroda başarılı olduğu gibi Hababam Sınıfı gibi filmleriyle özellikle Tarık Akan, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi isimleriyle de bir aile haline geldi ve Türkiye'deki insanlarla da bir oldu. Türk halkı ailesinden bir ferdini kaybetmiş gibi hissediyorum. Türk halkının, hepimizin başı sağ olsun."