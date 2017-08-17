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Sanat ve Tasarım Fakültesi, Bakanlar Kurulu kararıyla onaylandı

Bayburt Üniversitesi,fakülteleri arasına Sanat ve Tasarım fakültesini de kazandırdı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:37
Sanat ve Tasarım Fakültesi, Bakanlar Kurulu kararıyla onaylandı

Konu ile ilgili açıklama yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin 3 Temmuz 2017 tarihli ve 2017/10549 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanmasının kendilerini sevindirdiğini ayrıca Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin Bayburt’un kültür ve sanat tarihine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Sanat ve Tasarım Fakültesinde; farklı disiplinlerde eğitim verileceğini ve bu disiplinlerin Bayburt ve Üniversitemize yeni kazanımlar sağlayacağını dile getirdi.

Rektör Coşkun, “Üniversitemizin gelişmesi ve büyümesi aşamasında geçmişte olduğu gibi bugün de güçlü desteklerini bizlerden ve şehrimizden esirgemeyen ve her fırsatta üniversitemizi daha güçlü yarınlarataşıyabilmemiz için yanımızda olan başta Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a ve Milletvekilimiz Sayın Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu’na teşekkür ederek, yeni fakültemizin Bayburt’umuza ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:37
  1. Mali
  2. Bakanlar Kurulu
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