Sanat Sokağı’nda çalışmalar devam ediyor

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sorumluluğundaki Sanat Sokağı’nda, sivil toplum örgütleri, dernekler, okulların el emeği ürünlerin satışlarıyla sanatsal etkinlikler sergileniyor.Sanat Sokağı’na talebin yoğun olduğunu söyleyen yetkililer, “ Sanat Sokağı’na kişi ve kurumlar oldukça yoğun talep göstermektedir. Bu taleplere imkanlar ölçüsünde cevap vermeye çalışıyoruz. Gelen yoğun talepleri de dikkate alarak, belediyemizin Sanat Sokağı’nda bulunan irtibat standını boşaltarak Belsa B Blok 7. kata taşıdık” dediler.

Belediye yetkilileri irtibat numarasının değiştiğini belirterek, “Boşalan alanı da vatandaşların hizmetine sunduk. Bundan böyle Sanat Sokağı’ndan yararlanmak isteyen kişi ve kurumlar başvurularını Belsa B Blok 7. kattaki yerimize yapacaklar. Sanat Sokağı’ndaki 321 56 39 olan irtibat telefonumuz da iptal olmuş yerine 318 00 10 numaralı telefon faaliyete geçirilmiştir” açıklamasını yaptılar.

Sanat Sokağı’na 5 adet sergi ve satış standı bulunduğu, stantlardan ayda ortalama 110 kişinin yararlandığı kaydedildi.