Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sanat Labirenti Art Maze’de ikinci dalga

Genç sanatçıların 50 farklı eseriyle kapılarını ilk kez Akmerkez’de açan sanat labirenti Art Maze, yeni döneminde farklı sanatçılardan toplam 40 eserleriyle sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor.

28 Temmuz 2017 Cuma 22:09
Sanat Labirenti Art Maze’de ikinci dalga

Akmerkez’in sanatı ve genç sanatçıları desteklemek için hayata geçirdiği sanat labirenti Art Maze, yeni döneminde koridorlarında yeni yeteneklerin eserlerini ağırlıyor. Akmerkez’in Nispetiye ana giriş kapısında konumlanan ve 60 metre karelik bir alanı kaplayan bu sanat labirentinde genç sanatçıların illüstrasyon ve fotoğraf alanlarındaki eserleri sergilenecek.

Her adımında farklı bir dünyayla karşılaştıracak Art Maze’in ikinci sergisinde İpek Kerse, Eymen Aktel, Can Önder, Simge Canbek, Utku Çiftliklioğlu, Burcum Baygut, Duygu Uzman, Hande Şiri, Duygu Bor, Murat Demir ve Selime Göç’ün eserleri sanatseverlerle buluşacak. Sergi her gün 10:00 ve 22:00 arasında ziyaret edilebilecek.

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 22:09
  1. Art Maze
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den 'Kuzey Kore' açıklaması
    1. ABD'den 'Kuzey Kore' açıklaması
    2. Günün fıkrası: Kılıçdaroğlu Nobel'e..
    3. Sosyal medya teröristlerine soğuk duş!
    4. Büyük Kudüs Mitingi'nde buluşuyoruz!
    5. Büyükşehir'den jandarmaya yeni..
    6. Şehzadeler Yaz Spor Okullarına yoğun..
    7. Mescid-i Aksa için mühim açıklama!
    8. Sanat Labirenti Art Maze’de ikinci dalga
    9. Ümraniye Belediyesi Yağış Sonrası..
    10. İslam ülkeleri İstanbul'da Filistin..
    11. Konya İHH’dan Büyük Kudüs Mitingi..
    12. ''İki devlet tek milletiz''
    13. Pırıl Pırıl Ümraniye
    14. Kuşlubahçe’nin yeni gözdesi Şehit Ömer..
    15. Bahçeli'den CHP'ye tepki
    16. Saygınlar Türkmenistan İnşaat..
    17. Ünlü spiker içki içerken yakalandı,..
    18. Eşekten kazası... Eşekten düşen adam..
    19. 'Hero' tişörtü giyen şahıs şehri..
    20. Beşiktaş'tan Milli Takım açıklaması
    'Herkes masa başı iş istiyor; Açıköğretim kapatılmalı!'
    'Herkes masa başı iş istiyor; Açıköğretim kapatılmalı!'
    Hindistan'a cihat ilan edildi
    Hindistan'a cihat ilan edildi
    Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
    Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
    Yine laiklik sakızı... 'Müftü nikah kıyarsa Türkiye...
    Yine laiklik sakızı... 'Müftü nikah kıyarsa Türkiye...