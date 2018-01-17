Sanalı takip ediyoruz ama güvenmiyoruz

Araştırmaya göre katılımcıların büyük bir kısmı Bitcoin’i biliyor, ancak güvenilir bulmuyor.

BİTCOİN’i bilmeyenler de var

Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight tarafından “Bitcoin Araştırması” gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında katılımcılara, “Bitcoin’in ne olduğu hakkında bir fikriniz var mı?” diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 80’i “Evet var, gelişmeleri takip ediyorum” yanıtını verirken “Hayır yok, ilgilenmiyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 20 oldu.

SANAL PARAYA MESAFELİYİZ

Araştırma çerçevesinde katılımcılara “Sanal para birimi Bitcoin’i günlük hayatınızda kullanır mısınız?” diye sorulduğunda, katılımcıların yüzde 55’i “Hayır kullanmam, güvenilir olduğunu düşünmüyorum”cevabını verdi. Araştırmaya katılanların yüzde 45’i ise “Evet kullanırım, dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak gerekiyor” şeklinde cevap verdi.