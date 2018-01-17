Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sanalı takip ediyoruz ama güvenmiyoruz

Türkiye’nin en büyük online araştırma şirketi DORinsight, 500 kişi ile gerçekleştirdiği Bitcoin Araştırması’nda dikkat çekici sonuçlara ulaştı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 09:46
Sanalı takip ediyoruz ama güvenmiyoruz

Araştırmaya göre katılımcıların büyük bir kısmı Bitcoin’i biliyor, ancak güvenilir bulmuyor.

BİTCOİN’i bilmeyenler de var

Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight tarafından “Bitcoin Araştırması” gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında katılımcılara, “Bitcoin’in ne olduğu hakkında bir fikriniz var mı?” diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 80’i “Evet var, gelişmeleri takip ediyorum” yanıtını verirken “Hayır yok, ilgilenmiyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 20 oldu.

SANAL PARAYA MESAFELİYİZ

Araştırma çerçevesinde katılımcılara “Sanal para birimi Bitcoin’i günlük hayatınızda kullanır mısınız?” diye sorulduğunda, katılımcıların yüzde 55’i “Hayır kullanmam, güvenilir olduğunu düşünmüyorum”cevabını verdi. Araştırmaya katılanların yüzde 45’i ise “Evet kullanırım, dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak gerekiyor” şeklinde cevap verdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 09:46
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bitcoin'de inanılmaz düşüş devam ediyor
    1. Bitcoin'de inanılmaz düşüş devam ediyor
    2. FETÖ'nün 'kız oluşumu'na operasyon
    3. İstanbul'un tarihi mirası cebe taşındı
    4. Katil İsrail: Amerika, büyükelçiliğini..
    5. Dünya olası 'Afrin' operasyonunu..
    6. Robotun vergisini kim ödeyecek?
    7. Ücretsiz internet eğitimi verilecek
    8. Eski CIA çalışanının belge sakladığı..
    9. Benfica'dan Galatasaray'a Talisca..
    10. Sanalı takip ediyoruz ama güvenmiyoruz
    11. İstanbul için çok ciddi uyarı!
    12. Uçuşlarda yeni dönem Mart ayında..
    13. Tayvan'da 5.7 büyüklüğünde deprem..
    14. Yazılımcı ve mühendis aranıyor
    15. Komandoların Afrin'e dualarla..
    16. İngiltere'de 'yalnızlıktan sorumlu'..
    17. Dolar güne nasıl başladı?
    18. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü..
    19. Ozan Tufan'ın yeni adresi belli oldu!
    20. Binlerce emekliyi ilgilendiriyor! Son..
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler: Erdoğan korkmadan...
    İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler: Erdoğan korkmadan...