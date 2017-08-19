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Sanal ödeme 5 yılda 250 milyar lirayı aştı

İnternetten yapılan ödeme tutarı, haziran sonu itibarıyla son 5 yıllık dönemde 250 milyar lirayı aştı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:58
Sanal ödeme 5 yılda 250 milyar lirayı aştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlenen bilgiye göre, bu yılın ilk yarısında yerli kartlarla 149,8 milyonu yurt içinde, 29,6 milyonu yurt dışında olmak üzere toplam 179,4 milyon adet işlem gerçekleşti.

Yerli kartlarla yurt içi ve yurt dışında internet üzerinden yapılan işlem sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı. Geçen yılın ilk yarısında işlem sayısı 152,7 milyon düzeyindeydi.

İnternette, yerli kartlarla işlemlerin tutarı ise yurt içinde 40 milyar 737 milyon lira, yurt dışında 3 milyar 737 milyon lira, toplamda 43 milyar 976 milyon liraya yükseldi. Yerli kartlarla yurt içi ve yurt dışında internet üzerinden işlem tutarı 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artış gösterdi.

Haziran 2012 - Haziran 2017 dönemini kapsayan 5 yılda yerli kartlarla yurt içi ve yurt dışında 1 milyar 238 milyon adet işlem yapıldı. Bu işlemler karşılığında 256 milyar 689 milyon liralık ödeme yapıldı.

İŞLEM BAŞINA 245 LİRA

Bu yılın ilk yarısında yurt içi ve yurt dışında yerli kartlarla işlem başına ödeme tutarı 245 lira oldu. Yerli kartların yurt içi kullanımında 272 lira olan işlem başına ödeme tutarı, yurt dışı kullanımında ise 110 lira seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın ilk yarısında yurt içi ve yurt dışında yerli kartlarla işlem başına ödeme tutarı 215 lira düzeyinde idi.

İnternette yurt içi ve yurt dışında yerli kartlarla işlem başına ödeme tutarı, 2012'de 170, 2013'te 179, 2014'te 187, 2015'te 212 ve 2016'da 224 TL düzeyinde bulunuyordu.

YABANCI KARTLARDA DURUM 

Yabancı kartlarla internet üzerinden yurt içinde bu yılın ilk yarısında 4,2 milyon işlemle 3 milyar 677 milyon liralık ödeme yapıldı. Buna göre, yabancı kartlarla yurt içinde işlem başına tutar 878 lira olarak gerçekleşti.

Son 5 yıllık dönemde yabancı kartların yurt içinde kullanımı incelendiğinde, bu kartlarla 34 milyon 216 bin işlem yapıldığı görüldü. Yabancı kartlarla Haziran 2012 - Haziran 2017 döneminde 21 milyar 853 milyon liralık ödeme yapıldı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:58
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