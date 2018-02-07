Sanal alemde gerçek ‘güvenlik’

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda gerçekleştirilen “Güvenli İnternet Günü 2018” etkinlikliğinde yaptığı konuşmada, internet güvenliğinin önemine değindi.

ÇARPITMAYA İZİN VERMEYİZ

İnternette güvenlik olmadan ekonomik ve toplumsal güvenliğin sağlanamayacağına dikkati çeken Arslan, bu kapsamda, “Daha İyi Bir İnternet Seninle Başlayacak: Değerlerine Sahip Çık” ana temasıyla düzenlenen etkinliklerin önemine işaret etti. Arslan, “İnternetiniz güvenli olmazsa hak ve özgürlüklerinizin de güvenliğinden bahsedemezsiniz. Sanal hayatın gerçek hayatın akışını belirlediği bir dünyada yaşıyoruz” diye konuştu.

Gençlerin internetin getirdiği fırsatlardan yararlanırken değerlerine sahip çıkması gerektiğine dikkati çeken Arslan, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin ‘kara propagandalara’ dikkat çekti. Arslan, “Mehmetçik’imiz insanlık adına canını feda edip şehit olmaya giderken, doğruları çarpıtmak isteyenlere izin veremeyiz” açıklamasında bulundu.

"ÖZGÜRLÜKLER HİÇBİR ALANDA SINIRSIZ DEĞİL"

Bakan Ahmet Arslan, internet üzerinden yapılan televizyon yayınlarına ilişkin herhangi bir düzenleme olmadığını ve bu nedenle bazı yanlışlar yapılabildiğini belirtti. Arslan, “Amacımız bir yasal düzenleme getirmek ve bu yanlışlığın önüne geçmek” dedi. Özgürlüklerin hiçbir alanda sınırsız olamayacağını vurgulayan Bakan Arslan, “Kesinlikle kimsenin yaptığı doğru yayına, değer yargılarımız çerçevesinde yaptığı çalışmaya müdahale etmek değil. Televizyon yayıncılığında normal olan her şeyin internet yayıncılığında da yapılabilmesini istiyoruz” dedi.