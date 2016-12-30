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Samuel Eto'o transferinde ortalık karışacak!

Süper Lig’e devre arasının gelmesiyle transferde hareketli saatler yaşayan G.Saray ses getirecek bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Samuel Eto'o transferinde ortalık karışacak!
Eklenme: 30 Aralık 2016, 11:35
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Lukas Podolski için, Çin’in Beijing Guoan kulübünden gelen 7 milyon Euro’luk teklifi kabul etmeyi düşünen Sarı-Kırmızılı yönetim, Alman yıldızın alternatifi olarak Antalyaspor’un dünyaca ünlü golcüsü Eto’o’yu gündemine aldı.

SALİH DURSUN ARTI 2 MİLYON EURO

Beşiktaş’ın da peşinde olduğu Kamerunlu yıldız için Antalyaspor ile ilk teması kuran Aslan’ın kurmayları, hem Akdeniz ekibinin yönetiminden hem de golcü oyuncudan olumlu cevap aldı.

Eto’o için 2 milyon Euro bonservis bedeli artı bir oyuncu isteyen Kırmızı-Beyazlılar’a, teknik direktör Rıza Çalımbay’ın kadrosunda görmek istediği Salih Dursun’un verileceği öğrenildi.

Eto’o’nun da mali konularda kendisine yapılan teklife ‘evet’ dediği belirtilirken, yapılacak son görüşmelerin ardından transferin resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

 
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