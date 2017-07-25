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Samuel Eto'o için transfer kapıları kapandı

Antalyaspor, Fenerbahçe'yle anlaştığı yönünde haberler çıkan Eto'o ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.

25 Temmuz 2017 Salı 14:19
Samuel Eto'o için transfer kapıları kapandı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yıldız oyuncu Samuel Eto'o'nun Fenerbahçe'yle anlaştığı şeklindeki haberlere sert tepki gösterdi.

Kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayan kırmızı-beyazlılar, konuyla alakalı şu ifadeleri kullandı:

  • "24.07.2017 günü kulübümüz tarafından yapılan açıklamaya rağmen kaptanımız Samuel Eto'o ile ilgili transfer haberleri devam etmektedir. Antalya'ya mâl olmuş değerimizin, başka bir takıma transferinin gerçekleştirilmesi gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır. Aslı olmayan bu haberlerin son bulmasını diliyor, konuyu kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunuyoruz."

 


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 14:19
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