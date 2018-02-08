Samuel Eto'o G.Saray maçında olacak mı? Açıklandı...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geliyor. 2-2'lik ilk maçın rövanşı öncesi Yeşil beyazlılar'da Samuel Eto'o sevinci yaşanıyor.



Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek yeni transfer Eto'o'yu bugün ilk 11'de oynatacağını açıkladı. Abdou Traore, Yatabare ve Volkan Şen'in ise sakatlıkları bulunuyor. Galatasaray'da da Denayer ve Fernando sakatlıkları nedeniyle yok.