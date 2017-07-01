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Samsun’u kokutan gemi limandan ayrıldı

Et ve Süt Kurumu (EKS) tarafından Kolombiya’dan ithal edilen 7 bin büyükbaş hayvan Samsun Limanı’na getirildi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:06
Samsun’u kokutan gemi limandan ayrıldı

Samsun’da 4 gündür devam eden kötü kokunun sırrı çözülmüş, Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, kötü kokunun sebebinin Kolombiya’dan Samsun Limanı’na gelen ve içinde büyükbaş hayvanların bulunduğu gemiden kaynaklı olduğu açıklanmıştı.

Samsun Liman Başkanlığından alınan bilgiye göre, Kolombiya’dan ithal edilen 7 bin 21 büyükbaş hayvan 3 gün önce Samsun Limanı’na getirildi. Onlarca tırla tahliyesi sağlanan besilik büyükbaş hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilerek Samsun’a getirildiği öğrenildi. Limandan çıkarılan büyükbaş hayvanların büyük çoğunluğunun Samsun’daki çiftçilere satılacağı, bir kısmının ise çevre illere gönderileceği belirtildi.

Samsun Et ve Süt Kurumu yetkilileri, Kolombiya’dan Samsun’a getirilen 7 bin 21 büyükbaş hayvanın besi danası olduğunu açıkladı.

Samsun’a kötü bir koku yayan geminin bu sabah limandan ayrılmasıyla şehir rahat bir nefes aldı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:06
  1. Samsun
  2. Kolombiya
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