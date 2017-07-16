Samsunspor’un kazada ölen futbolcuları durakta ölümsüzleştirildi

Türk futbolunun acı günlerinden biri olan 20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor ile oynayacağı Türkiye 1. Futbol Ligi karşılaşması için bu kente giden Samsunspor takımı sabah saat 09.30 sularında Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu kafileyi taşıyan otobüs uçuruma yuvarlanmış ve Samsunspor üç oyuncusunu, teknik direktörünü ve şoförünü kaybetmişti. Kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomiç ise Sırbistan’da altı ay komada kaldıktan sonra vefat etmişti. Bu kazada hayatta kalan birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralanmış veya sakat kalmıştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SAMULAŞ A.Ş. bu olayı yeni nesillere aktarmak ve hatırlamak için, Samsunspor Tramvay İstasyonu’na Zoran Tomiç, Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır’ın cansız mankenlerini yerleştirdi. Ayrıca Kazayı anlatan bilgilendirme metni ile görseller de istasyona yerleştirildi.

Yapılan Samsunspor köşesini çok yerinde bir karar olarak gören vatandaşlar da, Samsunsporlu futbolcuların anılmasına vesile olduğu için SAMULAŞ ve Samsun Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.