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Samsunspor'dan alkışlanacak hareket! Otobüsü çevirip şehit cenazesine...

Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Bolu'ya hareket eden otobüsü yoldan çevirerek futbolcular ile birlikte şehit Erhan Karaca'nın cenazesine gitti.

04 Kasım 2017 Cumartesi 12:30
Samsunspor'dan alkışlanacak hareket! Otobüsü çevirip şehit cenazesine...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmadaşehit düşen sözleşmeli er Erhan Karaca dün toprağa verildi. Şehit cenazesine katılanlar arasında Samsunspor'un teknik kadrosu ve futbolcular da vardı. Samsunspor Teknik Direktörü İpekoğlu'nun Bolu maçı için hareket eden otobüsü yoldan çevirerek futbolcular ile birlikte şehit Erhan Karaca'nın cenazesine gittiği öğrenildi.

Samsunspor'un taraftar platformları Engin İpekoğlu'nun bu davranışını överken cenazeye katılan futbolcuların fotoğrafını da paylaştı. İpekoğlu ve Samsunsporlu futbolcular şehidi son yolculuğuna uğurladıktan sonra Bolu'ya hareket etti.

ŞEMDİNLİ'DE ŞEHİT DÜŞTÜ

Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 28 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Erkan Karaca için memleketi Samsun'da tören düzenlendi

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 12:30
  1. Şemdinli
  2. Samsunspor
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