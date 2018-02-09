Samsunspor'da kayyum heyeti belirlendi

Karadeniz ekibi, bir ayda 4 olağanüstü kongre yapmasına rağmen kulüp yönetim kurulu üyelerini seçemeyince kayyuma devredilmişti.

Samsun Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kırmızı-beyazlı takıma kayyum heyeti atandı.

Kayyum heyetinin başkanlığına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz getirilirken, başkan yardımcısı Nihat Soğuk, futbol şube sorumlusu Suat Çakır, genel sekreter Hayri Şen, idari işleri sorumlusu ve basın sözcüsü Mesut Aydoğdu, mali işler sorumlusu Osman Arslan, hukuk işleri sorumlusu ise Cem Yazgan oldu.