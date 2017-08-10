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Samsunspor hazırlıklara devam ediyor

Samsunspor, Gazişehir Gaziantepspor maçı hazırlıklarını akşam idmanıyla sürürdü.

10 Ağustos 2017 Perşembe 22:16
Samsunspor hazırlıklara devam ediyor

TFF. 1 Lig’in ilk haftasında 13 Ağustos Pazar saat 20.00’de Gazişehir Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Samsunspor, yaptığı akşam idmanıyla hazırlıklarını sürdürdü. İlk maçına üç gün sonra çıkacak Samsunspor hazırlıklara son sürat devam ediyor. Bu sezon lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen futbolcular idmanda hayli istekli çalışıyor. Teknik ekiple zaman zaman değerlendirmeler yapan Teknik Direktör Alpay Özalan, ilk 11’i kafasında şekillendiriyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 22:16
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