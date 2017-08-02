Samsunspor güç depoladı

Transfer sezonuna hızlı başlayan, ardından duran Samsunspor, cumartesi günü oynayacağı son hazırlık maçına Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı kondisyon çalışmasıyla hazırlandı. Bunaltıcı bir havada, Teknik Direktör Alpay Özalan yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar ardından salona geçerek çalışmaya devam etti.

Zeren dönmeyecek

Cumartesi günü eski 19 Mayıs Stadyumu’nda Giresunspor ile oynanacak hazırlık maçına hazırlanan Samsunspor’da Sportif Direktör Coşkun Zeren’in görevine geri dönmeyeceği öğrenildi.