Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Samsunspor, en az 5 yabancı daha transfer edecek

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, 1 yabancı futbolcuyu renklerine bağladıklarını, en az 5 yabancı futbolcu daha transfer edeceklerini söyledi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:24
Samsunspor, en az 5 yabancı daha transfer edecek

Transfer sezonunun hareketli takımlarından biri olan Samsunspor, iç transferde Furkan Köse ve Ercan Yazıcı’nın ardından dış transferde Ekram Reşmen, Abddülkerim Bardakçı, Caner Koca, John Chibuike, Çağrı Ortakaya, Oğuz Gürbulak, Hasan Hatipoğlu, Ufuk Budak ve Ramazan Övüç’ü transfer ederek toplamda 11 transfer gerçekleştirdi.

10 yerli, 1 de yabancı transferi gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, Gökay Iravul ve Gökhan Karadeniz’le de ilgileniyor. Transfer çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Sportif Direktör Zeren, son çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

“En az 5 yabancı daha alacağız”

Yerli transferi hariç yabancı kontenjanı hakkının tamamını kullanacaklarının altını çizen Zeren, “Gökay İravul transferi yarın netlik kazanacak. Alanyaspor yönetimi yarın toplanacak ve bir karar verecek. Olumlu veya olumsuz olarak durum netleşecek. Gökhan Karadeniz’e ise biraz daha süre verdik. Gökhan transferinde aynı noktadayız. Yabancı transferi çalışmalarında da görüşmeler devam ediyor. Şu anda Samsun’a davet edebileceğimiz durumda olan bir oyuncu yok. Yabancı transferini kanat ve hücum bölgelerine yapacağız. Bu sene kadroda 6 yabancımız olacak. Yabancı kontenjanı 5+1 şeklinde. Biz 6 yabancı hakkımızın hepsini de kullanacağız” dedi.

Samsunspor sil baştan

Kırmızı-beyazlılar, sezon başında Distel Zola, Eldin Adiloviç, Canberk Aydın, Famoussa Kone, Fatih Kılıçkaya, Gökay İravul, Hasan Kılıç, Jeroen Lumu, Kevin Brands, Murat Gürbüzerol, Mustafa Sevgi, Ousmane N’Diaye, Tom Muyters ve Vedat Bora ile yollarını ayırmıştı. Bu sene ise kadroya Furkan Köse ve Ercan Yazıcı’nın ardından dış transferde Ekram Reşmen, Abddülkerim Bardakçı, Caner Koca, John Chibuike, Çağrı Ortakaya, Oğuz Gürbulak, Hasan Hatipoğlu, Ufuk Budak ve Ramazan Övüç dahil edildi. Kırmızı-beyazlılar, böylece şu ana kadar 14 futbolcu ile yollarını ayırıp, 11 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:24
  1. Karadeniz
  2. Fatih
  3. Samsunspor
  4. Samsun
  5. Alanyaspor
  6. Aydın
  7. Ab
  8. Alanya
  9. Gürbulak
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da esnafa saldırmışlardı! Teröristler hakkında karar
    1. İstanbul'da esnafa saldırmışlardı!..
    2. Başakşehir dünya yıldızını böyle..
    3. ABD'den YPG'ye 140 tır silah ve zırhlı..
    4. Bu da yerli tavuğumuz: Anadolu-T
    5. Yere atılan şarj cihazından çıkan..
    6. Ogün Samast konuşmak için bayrak..
    7. Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli..
    8. Sözde adalet yürüyüşünde bir kişi daha..
    9. Eşini boğazını keserek öldüren koca..
    10. Belediye meclisi Temmuz ayı toplantısı..
    11. Başol, Ormanlı’dan 50 kişiyi..
    12. Eskişehirspor kayyıma doğru gidiyor
    13. Sadık Özköseoğlu, Kickboks’ta Avrupa..
    14. Artvin’de Danıştay’ın Cerattepe..
    15. Çorum’da ekili arazide yangın
    16. Feci kazada hayatını kaybedenler son..
    17. 10. Ayvalık Yaz Satranç Şampiyonası..
    18. Şehit Deniz için taziye yemeği verildi
    19. Almanya Yunanistan'ı işgal ediyor!..
    20. Müşterilerin kartlarını kopyalayan..
    AP, skandal 'Türkiye' kararını onayladı!
    AP, skandal 'Türkiye' kararını onayladı!
    15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
    15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'