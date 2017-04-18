Samsunspor 15. randevuya çıkıyor

Ligin 28. haftasında Samsun’da karşılaşacak olan Samsunspor ve Manisaspor daha önce 14 kez karşı karşıya geldi. Bu iki takımın daha önce oynadığı 14 karşılaşmada Samsunspor 7, Manisaspor ise 3 galibiyet aldı. 4 maç da beraberlik ile sonuçlandı.

Manisaspor 6 yıldır Samsun deplasmanından puan alamıyor

Samsunspor, kendi sahasında oynağı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Manisaspor, Samsunspor’u en son 2 Ekim 2011 tarihinde Süper Lig karşılaşmasında yenme başarısı gösterdi. Manisaspor, bu karşılaşmadan sonra Samsun’da oynanan 3 maçta 2-1, 2-1 ve 1-0’lik sonuçla yenilerek sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligin ilk yarısında Manisa’da oynanan karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sonuçlanırken, Manisaspor, deplasmanda Samsunspor’dan tam 6 yıldır puan alamıyor.

Samsunspor, bu zamana kadar oynanan 14 karşılaşmada rakibine 18 gol atma becerisi gösterdi. Manisaspor ise kırmızı-beyazlıların filelerini 16 kez havalandırdı. Samsun’da oynanan 6 karşılaşmada ise ev sahibi takım 8 gol atma başarısı gösterdi. Manisaspor ise deplasmanda 5 gol atabildi.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor 27 haftada topladığı 31 puanla 12. sırada, Manisaspor ise 27 puanla 14. sırada bulunuyor. Samsunspor son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken, Manisaspor ise son 7 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. 2 takım da ligde oynadıkları son karşılaşmalarda sahadan galibiyetle ayrıldı.

Çarşamba günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Süleyman Abay yönetecek.