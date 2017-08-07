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Samsung'un veliahdı için 12 yıl hapis talebi

Güney Kore'de özel yetkili savcı, eski Devlet Başkanı Park'ın arkadaşıyla bağlantılı vakıflara rüşvet verdiği gerekçesiyle Lee'nin 12 yıl hapsini istedi

07 Ağustos 2017 Pazartesi 15:11
Samsung'un veliahdı için 12 yıl hapis talebi

Güney Kore'de, teknoloji şirketi Samsung'un Başkan Yardımcısı ve veliahdı Lee Jae-yong için 12 yıl hapis cezası istendi.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alınmasına yol açan yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalına yönelik başkent Seul'de görülen davada, özel yetkili savcı Park Young Soo, Samsung yetkililerinin Lee'yi korumak için yalan ifade verdiğini belirtti.

Lee'nin, eski Devlet Başkanı Park'ın yakın arkadaşı Choi Soon-sil'le bağlantılı vakıflara 38 milyon dolar rüşvet vermekle suçlandığını hatırlatan savcı, Samsung'un Devlet Başkanı'na rüşvet vermesinin Güney Kore hükümeti ile büyük şirketler arasındaki bozuk ve yakın ilişkinin tipik bir örneğini oluşturduğunu söyledi.

Savcı, bu kapsamda Lee'nin rüşvet ve diğer suçlardan 12 yıl hapse mahkum edilmesini istedi.

Mahkemede savcılar ayrıca, eski 4 Samsung yöneticisinin benzer suçlardan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 15:11
  1. Güney Kore
  2. Devlet Başkanı Park'
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