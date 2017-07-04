Samsung'un herkesten gizlediği ürün!

Bugüne dek telefona bağlanarak çalışan sanal gerçeklik başlıkları üreten şirket, şimdi Visual Camp'in göz takip teknolojisini kullanan bir cihaz üretecek.

TELEFONA, BİLGİSAYARA GEREK YOK

Geçen hafta Şanghay'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan göz takip sistemi teknolojisi, ekranda gözün baktığı bölgelerin çözünürlüğünü artırıyor. Böylece grafik işlemci daha verimli kullanılıyor.

Bu sayede işlemciye de sadece yüzde 3 yük bindiriliyor. Böylece işlemci performansını kaldıramayacağı gerekçesiyle hâlihazırda entegre edilemeyen el takibi, ses tanıma ve mimik tanıma teknolojileri de sisteme dahil edilebiliyor.

İŞLEMCİ RAHATLAYINCA YETENEKLER ARTIYOR

Üründe ARM Mali G71 grafik işlemci, 2,5 GHz hızında çift çekirdekli M2 ile dört çekirdekli, 1,7 GHz hızında Cortex A53 tabanlı işlemci yer alıyor.

Cihaz iki adet 90 Hz tazeleme hızına sahip WQHD+ panele ya da tek bir 75 Hz'lik 4K panele sahip olacak. Fotoğraftan ön kamera ve algılayıcılara sahip olacağı da görülüyor. Ancak fotoğraf, referans bir tasarım olabilir, dolayısıyla piyasada farklı bir ürün görebiliriz.