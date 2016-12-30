Samsung’un başı bu sefer Galaxy S7 ile dertte

Samsung Galaxy S7 satın alan kullanıcılar bir süredir internette yazdıkları yorumlarda, kameralarının durduk yere kırıldığı yönünde sorunu paylaşıyor. Samsung'ın forumlarında bu konuda 300'e yakın bildirim yer alıyor.



Söz konusu kamera sorunu hakkında ilk bildirimlerin Mart ayından itibaren başladığı görülüyor. Fakat Samsung, bu sorunun kendilerinden kaynaklandığını kabul etmiyor. Firma cihaz kameralarının sadece fiziksel baskı sonucunda kırılabileceğini dile getiriyor. Hatta firma sorunu düzeltmek ve tamir etmek için 70 dolar para talep ediyor. Kullanıcılar ise sorunun kendi hatalarından kaynaklanmadığını belirterek para ödemek istemiyor.





Kameraların durduk yere kırılıp kırılmadığı henüz net olarak bilinmiyor. Konuya dair araştırma S7, S7 edge ve S7 active cihazları üzerinde devam ediyor. Gerekli bilgi ve kanıtların toplanması durumunda Samsung ciddi bir davayla karşı karşıya kalabilir.

(Yeni Şafak)