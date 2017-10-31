Samsung'un varisi hapse girdi, yönetim üç yeni CEO atadı

Samsung CEO’su Kwon Oh-hyun, ekim ayının başında firmanın içerisinde bulunduğu krizden çıkmak için yeni bir yönetime ihtiyaç duyduğunu söylemiş ve görevinden istifa etmişti.

SAMSUNG'UN VARİSİNE 5 YIL HAPİS

Samsung, ağustos ayında Kıdemli Başkan Yardımcısı ve şirketin sonraki CEO'su olarak görülen Lee Jae-yong’un yolsuzluk davası sonucunda tutuklanmasıyla sarsılmıştı. Samsung'un varisi 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ŞİRKET 3 YENİ CEO ATADI

Oh-hyun’un istifası ve Jae-yong’un tutuklanmasından sonra yeni bir lider arayan Samsung, firmanın farklı alanlarına liderlik edecek üç yeni CEO atadı.

Samsung’dan yapılan açıklamaya göre Kim Ki-nam komponent grubunu, Kim Hyun-suk tüketici elektroniği grubunu ve Koh Dong-jin ise mobil ile BT gruplarını yönetecek.

Yeni eş-CEO’ların atanmasıyla, 2015’ten beri şirketi yöneten BK Yoon ve JK Shin görevlerini bırakıyor. Samsung, üç yeni liderin birlikte yönetebileceği bir organizasyonel yapıya bürünüyor.

REKOR KÂR AÇIKLADI

Samsung yeni CEO’larıyla birlikte tarihinin en kârlı çeyrek sonuçlarını da duyurdu. Yılın temmuz-eylül ayları arasındaki döneminde 55,4 milyar dolar gelir elde eden şirketin kârı 13 milyar dolar olarak açıklandı. Rekor kârda Samsung’un yarıiletken işinin ve Galaxy Note 8 satışlarının büyük rol oynadığı belirtildi.