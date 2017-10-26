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Samsung telefonlara Android 8 Oreo güncellemesi ne zaman geliyor?

Samsung Türkiye'den gelen bilgiye göre Galaxy sahiplerinin beklediği güncelleme, bu tarihte hazır olacak.

26 Ekim 2017 Perşembe 13:55
Samsung telefonlara Android 8 Oreo güncellemesi ne zaman geliyor?

Samsung Türkiye, sabırsızlıkla beklenen Android 8.0 güncellemesini 2018'in başında yayınlamayı planladığını söyledi.

Bilgi, Samsung Türkiye'den son haberlerin yer aldığı Guncelmiyiz'den geldi. Hangi telefon ve tabletlerin Android Oreo güncellemesini alacağı açıklanmasa da, Galaxy Note 8 ve Galaxy S8'in ilk sıralarda olacağını, bu telefonları Galaxy S7'nin takip edeceğini tahmin etmek zor değil.

Samsung'un güncellemelerinin gecikebildiğini biliyoruz, bu yüzden Oreo'nun 2018'in en başında gelmesini beklemenizi önermiyoruz. Yine de firmanın güncel yazılım üzerinde çalıştığını bilmek güzel.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 13:55
  1. android 8 oreo
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