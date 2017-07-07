Samsung, tarihindeki en yüksek kârı bekliyor

Şirket daha önce en yüksek kârını 2013'ün üçüncü çeyreğinde 8,8 milyar dolar ile elde etmişti. Son açıklamayla gelirin önceki yılın aynı dönemine göre (ikinci çeyrek) yüzde 18 artması, kârın ise yüzde 72 artması bekleniyor.

Analistlerin 11,3 milyar dolarlık tahminininden de yüksek bir kâr tahmininde bulunan Samsung, konsolide satışlardan yaklaşık 52 milyar dolar ciro elde etmeyi hedefliyor.

APPLE'I İLK KEZ GEÇECEK

Bu miktarlar, özellikle akıllı telefonda kıyasıya rekabet içinde olduğu için Apple'ın son çeyrek açıklamasını da geride bırakıyor. Böylece, 44,9 milyar dolar gelir ve 10,49 milyar dolar kâr açıklaması beklenen Apple'ı da ilk kez aynı çeyrekte rakibini geçmiş olacak.

Son iki çeyrektir benzer sonuçlar açıklayan şirket, her iki açıklamada da son üç yılın en büyük kârını kaydetmişti. Bu çeyrekle ilgili ek detay verilmese de, ay sonundaki raporla gelir durumu ortaya çıkacak.

18 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Şirket bu hafta başında Güney Kore'deki çip işine 18 milyar dolar yatırım yaparak, liderlik konumunu güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı. Şu anda en büyük gelirlerini ekran ve bileşen birimleri elde eden Samsung'un rekor kazancına, bu çeyrekteki Samsung Galaxy S8 satışlarının da olumlu etki yaptığı tahmin ediliyor.