Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Samsung, tarihindeki en yüksek kârı bekliyor

Bu yılın ikinci çeyreğinin tarihindeki en iyi dönem olacağına inanan Samsung, 52 milyar dolar faaliyet geliri ve 12,1 milyar dolar kâr elde etmeyi hedefliyor.

07 Temmuz 2017 Cuma 11:18
Samsung, tarihindeki en yüksek kârı bekliyor

Şirket daha önce en yüksek kârını 2013'ün üçüncü çeyreğinde 8,8 milyar dolar ile elde etmişti. Son açıklamayla gelirin önceki yılın aynı dönemine göre (ikinci çeyrek) yüzde 18 artması, kârın ise yüzde 72 artması bekleniyor.

Analistlerin 11,3 milyar dolarlık tahminininden de yüksek bir kâr tahmininde bulunan  Samsung, konsolide satışlardan yaklaşık 52 milyar dolar ciro elde etmeyi hedefliyor. 

APPLE'I İLK KEZ GEÇECEK

Bu miktarlar, özellikle akıllı telefonda kıyasıya rekabet içinde olduğu için Apple'ın son çeyrek açıklamasını da geride bırakıyor. Böylece, 44,9 milyar dolar gelir ve 10,49 milyar dolar kâr açıklaması beklenen Apple'ı da ilk kez aynı çeyrekte rakibini geçmiş olacak.

Son iki çeyrektir benzer sonuçlar açıklayan şirket, her iki açıklamada da son üç yılın en büyük kârını kaydetmişti. Bu çeyrekle ilgili ek detay verilmese de, ay sonundaki raporla gelir durumu ortaya çıkacak.

18 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Şirket bu hafta başında Güney Kore'deki çip işine 18 milyar dolar yatırım yaparak, liderlik konumunu güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı. Şu anda en büyük gelirlerini ekran ve bileşen birimleri elde eden Samsung'un rekor kazancına, bu çeyrekteki Samsung Galaxy S8 satışlarının da olumlu etki yaptığı tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 11:18
  1. Şirketler Haberleri
  2. Şirketler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Faruk Özlü açıkladı! 10 sanayi sitesi taşınıyor...
    1. Bakan Faruk Özlü açıkladı! 10 sanayi..
    2. Şanlıurfa'da dayı-yeğen kavgasında kan..
    3. PKK'nın yola tuzakladığı bomba imha..
    4. CHP'nin İzmiri'nde eşek sırtında su..
    5. Sıcak hava vurdu, kilosu 30 kuruşa indi
    6. Fed`den 'risk' açıklaması
    7. Kuzey Kore'ye sürpriz teklif! Gelin...
    8. Samsung, tarihindeki en yüksek kârı..
    9. Instagram'dan şık değişiklik!
    10. Galatasaray, Şeren'i unutmadı
    11. Top mermisini kesmişti! Evinden..
    12. Kaza yapan araca arılar yüzünden..
    13. Demirtaş'tan kelepçe bahanesi!
    14. Şişli Etfal'in şampiyon hemşiresi
    15. Şaşırttılar... İsrail'e Amerika engeli!
    16. Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda..
    17. Dallas Mavericks, 39'luk Nowitzki'yi..
    18. Vladimir Putin'den flaş karar!..
    19. Kemalist amiral 'hocam' lafını duyunca..
    20. Malatya kayısısına Avrupa Birliği..
    Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
    Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
    O ülkeden flaş açıklama: Savaş çıkarsa ABD'nin...
    O ülkeden flaş açıklama: Savaş çıkarsa ABD'nin...
    Hıncal Uluç: Bu defa da cevap vermezsen seni...
    Hıncal Uluç: Bu defa da cevap vermezsen seni...
    İlker Başbuğ hakkında flaş karar!
    İlker Başbuğ hakkında flaş karar!