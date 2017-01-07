Samsung, son üç yılın en yüksek karını yaptı!

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Samsung yetkilileri, paylaştığı rapor ile son üç yılın en yüksek faaliyet karını açıkladı. Samsung Electronics, paylaştığı faaliyet karıyla Note 7 fiyaskosundan sonra halen eski gücünün devam ettiğini ispatlamış oldu.

Son zamanlarda yaşadığı talihsiz olaylar ile gündeme gelen Teknoloji devi Samsung, paylaştığı faaliyet raporunda kar oranındaki yükselişi chip ve OLED ekranları bölümünü desteklemesi ve ucuz akıllı telefon stratejisinden dolayı %50'lik bir artış sergilediğini görüyoruz.

SAMSUNG, SON ÜÇ YILIN EN YÜKSEK FAALİYET KARINI AÇIKLADI!

Samsung bu karını, Çinli akıllı telefon üreticilerinden gelen talebin ardından chip fiyatlarının yükselmesi ve OLED ekranları bölümünü desteklemesinin ardından, izlemiş olduğu başarılı strateji sayesinde çeyrek dönem karında yüzde 50'lik bir artış gerçekleştiğini belirtti.

Samsung yetkililerinin yaptığı açıklama ile, Note 7'nin ardından oluşan boşluğu güçlü S7 satışlarınından dolayı koruduklarını belirttiler.

Açıklamanın devamın ise, yılın ilk çeyreğinde yaşanan yumuşak bir inişin ardından, Galaxy S8'in piyasaya çıkmasının sonra yeniden yükselişe geçeceklerini belirttiler.

Açıklanan rapor ile Samsung, Ekim- Aralık dönemindeki 7.3 milyar dolarlık karı ile 2013'ten bu yana en yüksek faaliyet karını açıklamış oldu. Yetkililer Ocak ayının faaliyet karını ise bu ayın sonunda açıklaması bekleniyor.