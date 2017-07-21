Samsung S9 nasıl olacak?

Samsung’un gelecek yıl çıkarmayı düşündüğü S9 serisi sonsuz ekran görünümü ile kullanıcılar tarafından büyük bir beğeni ve ilgi toplamaya başladı. Bununla birlikte Samsung S9’un hangi teknik özeliklere sahip olacağı ile ilgili bilgiler de gelmeye başladı. Samsung’un S9 serisini çıkaracağını öğrenen kullanıcılar bu seriyi özellikle takip etmeye başladı. Kullanıcıları yakından ilgilendirecek Samsung S9 serisine ilişkin önemli bilgileri haberimizin detayından öğrenebilirsiniz.

SAMSUNG YENİ S9 SERİSİNİN TEKNİK ÖZELİKLERİ:



->Endüstri kaynaklarına göre gelecek yıl tanıtılacak olan Galaxy S9 ve S9+ tasarımı ve ekran boyutları Galaxy S8 serisiyle aynı olabilir.



*Galaxy S9'da 5.77 inç, Galaxy S9+'ta ise 6.22 inç ekran boyutlarının kullanması bekleniyor.



Galaxy S9 ve S9+ ekranların da yanlara doğru kavis, minimum alt ve üst çerçeveler olması bekleniyor.



->Galaxy S9'un teknik özellikleriyle ilgili kesin bir bilgi yok. Ancak The Bell, Galaxy S9 ile Infinity Display tasarımının biraz daha geliştirileceğini söylüyor. S9'da görebileceğimiz bazı yeniliklerin ilk adımlarının ise Not 8'le ortaya çıkacağı belirtiliyor.



->Yine bazı kaynaklar Galaxy S9'un Qualcomm'un henüz doğrulanmamış işlemcisi Snapdragon 845 ile geleceğini söylüyor. Yeni işlemciyle daha az pil tüketimi sağlanacak ve performansta bir artış sağlanacak. Snapdragon 845 işlemcisinin ise yine 8 çekirdekle geleceği bekleniyor.

YENİ AMİRAL GEMİSİNDE SONSUZLUK TASARIMI



->Samsung'un bu yıl amiral gemisi ile tanıttığı "sonsuzluk" tasarımına sahip olması bekleniyor. Sonsuz tasarım doğrultusunda cihazın sağ veya sol tarafında da herhangi bir Home butonu olmayabilir.



->Bunların yanı sıra Galaxy S9’da Samsung’un Galaxy S8’de yapmayı istediği ama yetiştiremediği ekrana entegre parmak izi tarayıcı özelliği de olabilir.



*Raporda, Samsung'un önümüzdeki yıl amiral gemisi telefonlarıyla çok fazla risk almak yerine güvenliği ön plana aldığı belirtiliyor.

Samsung S9 hakkında şimdilik başka bir bilgi yok. Samsung’un S9 serisiyle ilgili tüm gelişmeleri haberimizde derledik. Yeni gelişmeler oldukça haberimize ekleyeceğiz…