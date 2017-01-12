Samsung kendisini bu modelle affettirecek

Samsung kendisini bu modelle affettirecek: hem telefon hem tablet

Samsung kendisini bu modelle affettirecek
Eklenme: 12 Ocak 2017, 12:33
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Geçtiğimiz aylarda katlanabilir ekran patenti aldığı ortaya çıkan Samsung'un hem telefon hem de tablet olarak kullanılabilecek bir model üzerinde çalışıyor.

Görünen o ki 2017 akıllı telefon üreticileri için kıyasıya rekabetin yaşanacağı bir yıl olacak. iPhone'un 10'uncu yılını kutlamaya hazırlanması yeni iPhone modelinin hatırı sayılır yenilikler ile geleceği yorumlarına neden oluyor. Ancak geçtiğimiz yıl bataryası patlayan Note 7 sayesinde başı bir hayli ağrıyan Samsung'un yeni modeli ile ilgili dikkat çeken iddialar da mevcut. 

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung katlanabilir telefon modelleri ile akıllı telefon dünyasında devrim niteliğinde bir gelişmeye neden olmaya hazırlanıyor. 


(Ntv)
 
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